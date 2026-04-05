Що відомо про цю кімнату?

Йдеться про приміщення площею 15,3 квадратного метра, розташоване на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Привокзальній. Це видно з інформації на OpenMarket.

Аукціон має відбутися 20 квітня, а потенційні покупці можуть подати заявки безпосередньо в день торгів до ранку.

Стартова вартість об'єкта становить 99 771 гривню. При цьому передбачено гарантійний внесок і крок підвищення ціни.

Втім, ціна повністю відповідає умовам. Кімната розташована у будівлі 1978 року і має лише базові комунікації: підключені електрика та централізоване опалення. Водночас водопостачання, каналізація і газ у самому приміщенні відсутні.

Ба більше, у будинку немає ліфта, що робить щоденний підйом на восьмий поверх додатковим викликом для майбутніх мешканців.

Фактично йдеться не про повноцінне житло, а про максимально бюджетний варіант із мінімальними зручностями, який може зацікавити тих, хто шукає найдешевший вхід на ринок нерухомості або розглядає подібні об'єкти як інвестицію.

На тлі загальної ситуації на ринку житла такі пропозиції виглядають показово: попит на дешеві варіанти у містах залишається високим, а самі об'єкти часто продаються через аукціони або з'являються як винятково доступні, але компромісні рішення для проживання.

Кімната, яку продають у Запоріжжі за менш як 100 тисяч гривень / Фото OpenMarket

Які ціни на житло у Запоріжжі?

Відповідно до даних ЛУН станом на початок квітня 2026 року середні ціни на житло в Запоріжжі продовжують знижуватися на тлі слабкого попиту. За останні пів року однокімнатні квартири подешевшали приблизно на 6% у доларах, а загалом за рік падіння ще відчутніше: мінус 15% для однокімнатних, 8% – для двокімнатних і 11% – для трикімнатних. Наразі середня вартість становить близько 15 тисяч доларів за однокімнатне житло, 22 тисячі – за двокімнатне та 31 тисячу – за трикімнатне. Однією з ключових причин такої динаміки залишається близькість до фронту, що стримує інтерес покупців.

Схожа тенденція простежується і на первинному ринку. У новобудовах Запоріжжя середня вартість квадратного метра за останні пів року також знизилася. Зокрема, у сегменті комфорт-класу падіння становило близько 6% у доларах. Водночас у річному вимірі ціни залишаються відносно стабільними: близько 26 тисяч гривень за квадрат у економкласі, 28 тисяч – у комфорті та 24 тисячі – у бізнес-сегменті.

Що відомо про найдешевшу квартиру на ринку в Україні?

В Україні наприкінці березня 2026 року на ринку з'явилася надзвичайно дешева пропозиція – однокімнатну квартиру у Чернігівській області продають лише за 2 800 доларів.

Житло має площу 33 квадратні метри та розташоване у будинку типу малосімейки, однак така низька ціна пояснюється поганим станом – квартира потребує ремонту, не має опалення і гарячої води. Попри це, у помешканні є базові комунікації, тож воно може зацікавити покупців із мінімальним бюджетом або інвесторів.