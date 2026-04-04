Де зростають попит та пропозиція, а де – дефіцит?

Про особливості ринку оренди житла в березні 2026 року свідчать дані дослідження DIM.RIA.

Справжніми лідерами за попитом на оренду стали Суми та Черкаси. Там зафіксували найдинамічніше зростання інтересу до оренди – на 36% і 34% відповідно. Також активно шукали житло у Чернігівській, Херсонській та Полтавській областях.

Паралельно з попитом у частині регіонів збільшилась і кількість оголошень. Найбільше нових пропозицій з'явилося у Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Водночас є області, де житла навпаки стає менше. Зокрема, у Запорізькій та Житомирській областях пропозиція скоротилася, що посилює конкуренцію серед орендарів.

Найбільший дисбаланс помітили саме у Запорізькій області: там на одну квартиру претендує в середньому близько 18 людей. Для порівняння, у Києві цей показник утричі нижчий.

Скільки коштує оренда?

Найдорожче житло традиційно залишається у Києві та на Закарпатті – у середньому близько 22 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. У столиці найбільше доведеться платити в Печерському районі, тоді як найдешевші варіанти можна знайти у Деснянському.

Натомість найнижчі ціни фіксують у Харківській області – приблизно 5,5 тисячі гривень на місяць.

До слова, відповідно до даних ЛУН на початок квітня 2026 року найдорожча оренда однокімнатних квартир зосереджена на Заході України: в Ужгороді ціни сягають близько 22 тисяч гривень, а у Львові та Івано-Франківську – близько 17– 18 тисяч. У Києві середня вартість становить приблизно 16,9 тисячі гривень, при цьому за рік вона навіть трохи знизилась. У центральних регіонах ціни помірні – переважно на рівні 10 – 14 тисяч гривень, наприклад у Вінниці, Черкасах чи Полтаві. Найдешевша оренда у прифронтових і східних містах: у Харкові близько 6 тисяч гривень, у Запоріжжі та Кропивницькому – 8 тисяч.

Що відбувається на ринку?

Загалом попит на оренду житла зростає нерівномірно. Найбільше активізуються регіони, які приймають внутрішніх переселенців або розташовані ближче до прифронтових територій. Водночас у західних областях інтерес до оренди дещо знизився, хоча ціни там і надалі залишаються високими.

Які податки треба платити за оренду житла і що буде за їх несплату?

У 2026 році власники житла, які здають його в оренду, повинні сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23% від доходу. Попри чіткі правила, більшість ринку оренди в Україні досі перебуває в тіні через високе податкове навантаження.

Декларацію про доходи потрібно подати до 1 травня, а сплатити податки – до 1 серпня. За недекларування доходів передбачені штрафи від 25% до 50% суми податку, а у разі систематичних порушень – до 85 тисяч гривень.