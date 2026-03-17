Який штраф за несвоєчасну сплату податку на нерухомість?

Після отримання податкового повідомлення власники житла мають 60 днів на сплату податку від дня отримання повідомлення, зазначають у Головному управлінні ДПС у Донецькій області.

Якщо цей строк пропустити, до суми додається штраф залежно від тривалості затримки:

до 30 календарних днів – 5% від суми боргу;

– 5% від суми боргу; понад 30 днів – 10% від суми боргу.

Яку пеню нараховують?

Крім штрафу, на борг нараховується пеня – щоденна доплата за прострочення. Вона починає діяти після 90 днів від граничного строку сплати.

Пеню розраховують за формулою 120% річних від облікової ставки Національного банку. Станом на березень 2026 року ставка становить 15%, тому фактична пеня дорівнює приблизно 18% річних або близько 0,049% за кожен день.

Це означає, що сума заборгованості зростає щодня, навіть якщо штраф уже застосовано.

Наприклад, якщо вам треба було сплатити 2 400 гривень і ви прострочили платіж на більше ніж на 90 днів, доведеться заплатити і штраф, і пеню. Якщо він прострочений на 100 днів – доплата становитиме 240 гривень штрафу та близько 12 гривень пені.

Що буде, якщо не сплачувати податок взагалі?

Якщо податок не сплачувати тривалий час, заборгованість переходить у податковий борг. У такому випадку податкова служба застосовує додаткові механізми стягнення:

нарахування нових штрафів і пені;

звернення до суду;

арешт коштів або майна боржника.

За значної суми боргу можливий опис майна для подальшого погашення заборгованості.

Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?

Ставку податку встановлюють місцеві ради, але вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму. У 2026 році максимальний розмір становить 120 гривень за квадратний метр.

Наприклад, для квартири 80 квадратних метрів оподатковуються 20 квадратних метрів, тому податок становить близько 2 400 гривень на рік. Для 100 квадратних метрів сума зростає приблизно до 4 800 гривень.

Для будинку 150 квадратних метрів податок нараховують на 30 квадратних метрів, це близько 3 600 гривень. Якщо площа перевищує 300 квадратних метрів для квартири або 500 для будинку, додатково сплачують 25 тисяч гривень на рік.