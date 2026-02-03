Хто має сплачувати податок на нерухомість?

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю, зазначають у Міській територіальній громаді.

Дані про власників беруть із державних реєстрів, а нарахування здійснюють податкові органи, зокрема Державна податкова служба України.

Податок стосується лише площі, що перевищує встановлені пільгові норми:

для квартир – до 60 квадратних метрів;

для житлових будинків – до 120 квадратних метрів.

Якщо у власності є і квартира, і будинок, тоді сумарна пільгова межа становить 180 квадратних метрів.

Податок можуть не сплачувати власники житла, площа якого не перевищує ці показники. Також пільги можуть діяти для окремих категорій громадян або для нерухомості, що розташована на ТОТ, зазначають у Головному управління ДПС у Запорізькій області.

Скільки треба сплачувати за перевищення площі?

Розмір податку визначають органи місцевого самоврядування, але ставка не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад норму.

Саме від мінімальної зарплати залежить максимальна сума платежу. Хоча у різних громадах сума може відрізнятися, адже місцева влада має право встановлювати нижчі ставки.

Припустимо, що загальна площа квартири становить 80 квадратних метрів. Тоді у 2026 році власник цієї квартири має сплатити близько 2 400 гривень на рік.

Для великої нерухомості передбачено додаткове нарахування. Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів, власнику щороку нараховують ще 25 тисяч гривень за кожен такий об'єкт. Для будинків цей показник сягає 500 квадратних метрів.

Повідомлення про суму податку надсилають власникам поштою або через електронні сервіси Державної податкової служби.

Які документи треба підготувати перед купівлею житла?