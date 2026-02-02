Чи має свекруха або теща право на квартиру подружжя?

Як зазначається у Сімейному кодексі України, статус матері одного з подружжя не дає жодний майнових прав на їх нерухомість.

Якщо квартира придбана у шлюбі, вона вважається спільною сумісною власністю подружжя, і треті особи не можуть автоматично вимагати частку.

Навіть якщо батьки допомагали фінансово, це не робить їх співвласниками. Усні домовленості або сімейні обіцянки не мають юридичної сили без документального підтвердження.

Тому типові побутові аргументи на кшталт "я давала гроші" у суді не спрацюють без документального підтвердження, зазначає адвокат Юрій Бабенко.

У яких випадках родичі все ж можуть претендувати на житло?

Юридичні підстави для участі свекрухи чи тещі у праві власності можливі лише за конкретних обставин:

квартира придбана за особисті кошти одного з подружжя, отримані до шлюбу, у спадщину або дарування;

існує письмовий договір позики, розписка чи інший документ, що підтверджує фінансову участь батьків у купівлі;

родич офіційно купив частку квартири та зареєстрував право власності на себе.

Лише наявність таких доказів може стати підставою для реальних майнових вимог.

Чи дає прописка або проживання право на частку?

Реєстрація місця проживання у квартирі не означає право власності. Прописка підтверджує лише право користування житлом, але не створює майнової частки.

Навіть тривале проживання родичів у помешканні не змінює статусу власника без відповідних юридичних дій та реєстрації прав на нерухомість.

Які документи варто перевірити власникам житла?