Скільки житла купили українці у Польщі?

Як пише InPoland, у 2025 році іноземці придбали у Польщі понад 17,3 тисячі квартир загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів.

Це на 2% більше, ніж роком раніше, свідчать дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Найактивнішими покупцями нерухомості серед іноземців стали громадяни України. За рік вони придбали 9,2 тисячі квартир загальною площею 548 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж усі інші іноземці разом.

У польських медіа зазначають, що попит на житло серед українців помітно зріс після початку повномасштабної війни у 2022 році. Відтоді кількість угод за участю громадян України на польському ринку житла зросла вп'ятеро.

Друге місце серед іноземних покупців посіли громадяни Білорусі. У 2025 році вони купили 2,7 тисячі квартир загальною площею 192 тисячі квадратних метрів.

Найчастіше іноземці купують житло у великих польських містах. Найбільший попит фіксують у Варшаві, Кракові та Вроцлаві, де традиційно проживає найбільше іноземців.

Крім українців та білорусів, житло у Польщі активно купують громадяни Індії. У 2025 році вони придбали нерухомість загальною площею близько 16 тисяч квадратних метрів. За інформацією польських журналістів, переважно йдеться про працівників сфери ІТ.

Скільки коштує житло у найбільших містах Польщі?

За даними Numbeo, найдорожче житло серед великих польських міст залишається у Варшаві. У центрі столиці квадратний метр квартири коштує в середньому 22,9 тисячі злотих, що становить близько 274,8 тисячі гривень. Поза центром – 14,8 тисячі злотих або приблизно 177,6 тисячі гривень.

У інших містах ціни такі:

Краків – 21,2 тисячі злотих у центрі (254,4 тисячі гривень), 16,3 тисячі злотих поза центром (195,6 тисячі гривень);

– 21,2 тисячі злотих у центрі (254,4 тисячі гривень), 16,3 тисячі злотих поза центром (195,6 тисячі гривень); Вроцлав – 17,4 тисячі злотих у центрі (208,8 тисячі гривень), 13,7 тисячі злотих поза центром (164,4 тисячі гривень);

– 17,4 тисячі злотих у центрі (208,8 тисячі гривень), 13,7 тисячі злотих поза центром (164,4 тисячі гривень); Гданськ – 21,1 тисячі злотих у центрі (253,2 тисячі гривень), 16,2 тисячі злотих поза центром (194,4 тисячі гривень);

– 21,1 тисячі злотих у центрі (253,2 тисячі гривень), 16,2 тисячі злотих поза центром (194,4 тисячі гривень); Познань – 13,5 тисячі злотих у центрі (162 тисячі гривень), 11,1 тисячі злотих поза центром (133,2 тисячі гривень);

– 13,5 тисячі злотих у центрі (162 тисячі гривень), 11,1 тисячі злотих поза центром (133,2 тисячі гривень); Лодзь – 11,9 тисячі злотих у центрі (142,8 тисячі гривень), 9,4 тисячі злотих поза центром (112,8 тисячі гривень);

– 11,9 тисячі злотих у центрі (142,8 тисячі гривень), 9,4 тисячі злотих поза центром (112,8 тисячі гривень); Катовіце – 11,4 тисячі злотих у центрі (136,8 тисячі гривень), 9,2 тисячі злотих поза центром (110,4 тисячі гривень).

Яка ситуація на вторинному ринку?

На вторинному ринку житла в Польщі знову фіксують зростання цін. Зокрема, у більшості великих міст вартість квартир за останні місяці підвищилася на кілька відсотків у річному вимірі, тоді як у Варшаві ціни залишаються відносно стабільними без різких стрибків. У таких містах, як Краків чи Вроцлав, подорожчання було помітнішим через обмежену кількість пропозицій на ринку.