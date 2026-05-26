Чому острів у Греції продають так дешево?

Острів Макрі площею близько 98 гектарів розташований неподалік Евбеї, пише Euronews.

Його вважають одним із наймальовничіших у цьому районі Іонічного моря через скелясті бухти та прозору воду. Раніше територію планували перетворити на туристичний комплекс із п'ятизірковим готелем і приватними віллами, однак реалізувати проєкт так і не вдалося.

Нині стартова ціна острова нижча за вартість деяких квартир у новобудовах у Києві. Водночас разом із землею майбутній власник отримає і фінансові проблеми попередніх господарів. За даними грецьких медіа, з островом пов'язані податкові претензії та борги перед державою на суму понад 20 мільйонів євро.

Макрі також має складний юридичний статус. Острів офіційно внесли до реєстру приватних лісів, а територія підпадає під дію європейської природоохоронної програми Natura 2000. Через це комерційне будівництво там заборонене.

Для запуску великих інфраструктурних проєктів на острові може знадобитися окремий указ президента Греції. Наразі землю дозволено використовувати лише для сільськогосподарських потреб.

На острові немає базової інфраструктури для проживання. Там відсутні електропостачання, системи водопостачання та утилізації сміття. Усі витрати на підключення комунікацій і юридичні питання доведеться брати на себе новому власнику.

