Що пропонують у новому Цивільному кодексі?

У Книзі 9 проєкту Цивільного кодексу №15150 прописали механізм забезпечувального запису в державному реєстрі. Його регулюють статті 1930 – 1932, пояснює Судово-юридична газета.

У статті 1930 зазначено, що такий запис можна використовувати для "охорони права вимоги" на реєстрацію права, внесення змін до реєстру або видалення запису з нього. Підставою для цього можуть бути правочин, рішення суду або інші випадки, передбачені законом.

У Нотаріальній палаті звернули увагу, що в проєкті не прописали, хто саме зможе подавати такі заяви до реєстру. Там вважають, що через це новий механізм може створити додаткові ризики для власників майна та учасників ринку нерухомості.

Нотаріуси також зауважили, що забезпечувальний запис може впливати на операції з нерухомістю ще до того, як суд або інші органи перевірять претензії сторін.

Чому є ризик блокування угод?

Основні зауваження НПУ стосуються статті 1931 проєкту ЦК. У ній прописано, що юридичні наслідки виникають одразу після подання заяви про внесення забезпечувального запису до реєстру.

Через це операції з майном можуть блокуватися ще до перевірки самої заяви або претензій заявника. На думку нотаріусів, такий механізм можуть використовувати для тиску на власників нерухомості під час конфліктів за майно чи бізнес.

Також новий механізм може позначитися на швидкості укладання угод. Навіть один запис у реєстрі може ускладнити продаж, переоформлення або інші операції з нерухомістю.

У НПУ також прокоментували статтю 1944 проєкту Цивільного кодексу. У ній прописали неприпустимість зловживання вимогами щодо внесення записів до реєстру. Втім, у Нотаріальній палаті вважають, що навіть ця норма не прибирає ризику блокування операцій із нерухомістю через забезпечувальні записи.

Зверніть увагу! Фактично виникає ситуація, коли будь-хто зможе заблокувати договір щодо нерухомості чи земельної ділянки просто шляхом подання заяви. Поки триватиме розгляд, угода буде зупинена.

Через яку помилку неможливо оформити спадщину?

Після смерті власника квартири спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Зробити це потрібно протягом шести місяців. Якщо не вкластися у цей термін, далі вже доведеться звертатися до суду.

Найбільше труднощів зазвичай виникає саме з документами на житло. Нотаріус має підтвердити, що квартира справді належала померлому власнику. Для цього можуть попросити договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право власності або витяг із державного реєстру.