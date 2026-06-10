Чому готелі Дубая змушені знижувати ціни?

На штучному острові Пальма Джумейра п'ятизіркові готелі зробили ставку на мешканців ОАЕ, бо іноземних туристів стало менше, пише HotNews.

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Завдяки спеціальним тарифам дорогі готелі знову почали залучати гостей у вихідні та святкові дні. Попри масштабні знижки, туризм у Дубаї поки не повернувся до попередніх показників. У деяких готелях через нестачу гостей довелося закривати цілі поверхи.

Торік Дубай відвідало близько 19,5 мільйона туристів. У місті працювали 827 готелів, з яких 173 мали статус п'ятизіркових. Середня заповнюваність номерного фонду тоді перевищувала 80%.

Ситуація змінилася після війни в Ірані, наслідки якої відчули й країни Перської затоки. Через конфлікт регіон почали сприймати як менш надійне місце для відпочинку.

Генеральний менеджер готелю Anantara The Palm Майкл Робінсон зазначив, що після того, як 8 квітня набуло чинності перемир'я, частина туристів повернулася, однак гостей усе ще менше, ніж раніше.

Щоб залучити більше гостей, готель пропонує місцевим жителям знижки до 50%. За словами Робінсона, у суботу завантаженість часто перевищує 90%, але з понеділка по четвер падає до 20 – 30%.

Ліванський лікар, який уже п'ять років живе в Дубаї, розповів, що раніше навіть не розглядав можливість відпочинку на Пальмі через високі ціни. За його словами, пільговий тариф для резидентів виявився майже вчетверо нижчим за звичайний.

Водночас керівник готелю сумнівається, що така модель зможе довго залишатися ефективною. Особливі побоювання викликає липень, коли розпочнуться шкільні канікули й багато родин виїдуть з Дубая на літній відпочинок.

Деякі готелі вже почали економити ще активніше. Частина закладів тимчасово закрилася на ремонт, серед них і знаменитий Бурдж-аль-Араб.

Інші скорочують персонал або урізають зарплати. Один зі співробітників готелю в центрі міста анонімно розповів, що його заробіток зменшили на 40%. У низці закладів працівникам також пропонують брати відпустки власним коштом через нестачу клієнтів.

Що сталося з готелем Готель Бурдж аль-Араб у Дубаї?

На початку березня 2026 року фасад Бурдж-аль-Араб пошкодили уламки збитого іранського дрона. Пожежу швидко ліквідували, обійшлося без постраждалих, однак сам факт влучання підтвердили офіційно.

У готелі наголошують, що ремонт планували заздалегідь і не пов'язують із цим інцидентом. Під час закриття гостей із чинними бронюваннями переселяють до інших готелів мережі.