Почему отели Дубая вынуждены снижать цены?

На искусственном острове Пальма Джумейра пятизвездочные отели сделали ставку на жителей ОАЭ, потому что иностранных туристов стало меньше, пишет HotNews.

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Благодаря специальным тарифам дорогие отели снова начали привлекать гостей в выходные и праздничные дни. Несмотря на масштабные скидки, туризм в Дубае пока не вернулся к предыдущим показателям. В некоторых отелях из-за недостатка гостей пришлось закрывать целые этажи.

В прошлом году Дубай посетило около 19,5 миллиона туристов. В городе работали 827 отелей, из которых 173 имели статус пятизвездочных. Средняя заполняемость номерного фонда тогда превышала 80%.

Ситуация изменилась после войны в Иране, последствия которой ощутили и страны Персидского залива. Из-за конфликта регион начали воспринимать как менее надежное место для отдыха.

Генеральный менеджер отеля Anantara The Palm Майкл Робинсон отметил, что после того, как 8 апреля вступило в силу перемирие, часть туристов вернулась, однако гостей все еще меньше, чем раньше.

Чтобы привлечь больше гостей, отель предлагает местным жителям скидки до 50%. По словам Робинсона, в субботу загруженность часто превышает 90%, но с понедельника по четверг падает до 20 – 30%.

Ливанский врач, который уже пять лет живет в Дубае, рассказал, что раньше даже не рассматривал возможность отдыха на Пальме из-за высоких цен. По его словам, льготный тариф для резидентов оказался почти в четыре раза ниже обычного.

В то же время руководитель отеля сомневается, что такая модель сможет долго оставаться эффективной. Особые опасения вызывает июль, когда начнутся школьные каникулы и многие семьи уедут из Дубая на летний отдых.

Некоторые отели уже начали экономить еще активнее. Часть заведений временно закрылась на ремонт, среди них и знаменитый Бурдж-аль-Араб.

Другие сокращают персонал или урезают зарплаты. Один из сотрудников отеля в центре города анонимно рассказал, что его заработок уменьшили на 40%. В ряде заведений работникам также предлагают брать отпуска за свой счет из-за недостатка клиентов.

Что произошло с отелем Отель Бурдж аль-Араб в Дубае?

В начале марта 2026 года фасад Бурдж-аль-Араб повредили обломки сбитого иранского дрона. Пожар быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших, однако сам факт попадания подтвердили официально.

В отеле отмечают, что ремонт планировали заранее и не связывают с этим инцидентом. Во время закрытия гостей с действующими бронированиями переселяют в другие отели сети.