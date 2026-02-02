Имеет ли свекровь или теща право на квартиру супругов?

Как отмечается в Семейном кодексе Украины, статус матери одного из супругов не дает никаких имущественных прав на их недвижимость.

Если квартира приобретена в браке, она считается общей совместной собственностью супругов, и третьи лица не могут автоматически требовать долю.

Даже если родители помогали финансово, это не делает их совладельцами. Устные договоренности или семейные обещания не имеют юридической силы без документального подтверждения.

Поэтому типичные бытовые аргументы вроде "я давала деньги" в суде не сработают без документального подтверждения, отмечает адвокат Юрий Бабенко.

В каких случаях родственники все же могут претендовать на жилье?

Юридические основания для участия свекрови или тещи в праве собственности возможны только при конкретных обстоятельствах:

квартира приобретена за личные средства одного из супругов, полученные до брака, по наследству или дарения;

существует письменный договор займа, расписка или другой документ, подтверждающий финансовое участие родителей в покупке;

родственник официально купил долю квартиры и зарегистрировал право собственности на себя.

Только наличие таких доказательств может стать основанием для реальных имущественных требований.

Дает ли прописка или проживание право на долю?

Регистрация места жительства в квартире не означает право собственности. Прописка подтверждает лишь право пользования жильем, но не создает имущественной доли.

Даже длительное проживание родственников в квартире не меняет статуса владельца без соответствующих юридических действий и регистрации прав на недвижимость.

Какие документы стоит проверить владельцам жилья?