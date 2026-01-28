На каком этаже точно не стоит покупать жилье?

Несмотря на хороший вид из окна и отсутствие соседей сверху, наименьшим спросом сегодня пользуется квартира на последнем этаже, сообщает АН Oksagen.

В многоэтажных домах именно верхние этажи больше всего зависят от работы лифта. Во время отключения электроэнергии это становится проблемой, особенно для семей с детьми и людей старшего возраста.

Также квартиры под крышей чаще перегреваются летом и быстрее теряют тепло зимой, что влияет на комфорт проживания и размер коммунальных платежей.

Важным фактором остается и ситуация с безопасностью. Во время воздушной тревоги жителям высоких этажей нужно больше времени, чтобы спуститься в укрытие.

Почему первый этаж может быть плохим решением?

Квартира на первом этаже также редко становится приоритетным выбором при покупке жилья, пишет АН Perfect. Главная причина заключается в отсутствии приватности, ведь окна выходят на улицу или во двор, поэтому прохожие легко могут видеть, что происходит внутри.

Если мы говорим о вторичном рынке, то на первом этаже под квартирой подвал, соответственно, в помещении будет холоднее, сырее, может быть такое, что старые коммуникации прорывает и влага увеличивается и т.д,

– отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Среди распространенных минусов называют повышенный уровень шума с дороги и подъезда. Хотя цена квартиры на первом этаже обычно ниже, многие люди не готовы жертвовать комфортом и спокойствием ради экономии.

Какие этажи выбирают чаще всего?

Наибольшим спросом на рынке жилья пользуются квартиры на средних этажах. Обычно покупатели выбирают жилье с третьего по восьмой этаж, потому что именно этот вариант считается оптимальным по соотношению цены квартиры, безопасности и удобства.

Средние этажи обеспечивают комфортный уровень проживания, меньше шума с улицы и достаточно естественного света. Такие квартиры не настолько зависят от лифта, как жилье на верхних этажах, и одновременно лишены основных недостатков первого этажа.

К слову, арендаторы также часто выбирают средние этажи. Стоимость аренды на средних этажах может быть немного выше других вариантов. Самой низкой по стоимости остается аренда на первом этаже.

