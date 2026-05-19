Сколько денег можно вывезти за границу без декларации?

В 2026 году украинцы могут перевозить через границу наличные на сумму до 10 тысяч евро без письменного декларирования, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если сумма больше, деньги нужно декларировать на таможне и подтверждать их происхождение документами. В то же время закон не устанавливает максимальной суммы, которую можно вывезти из Украины, однако без необходимых бумаг при проверке счета могут заблокировать.

После продажи жилья украинцы часто допускают одну ошибку – пытаются перевозить крупные суммы только с договором купли-продажи. На самом деле средства сначала надо внести на банковский счет, а уже потом официально снять через кассу банка. Именно банковские документы подтверждают происхождение денег для таможни.

Также важно указывать в договоре реальную сумму продажи недвижимости. Если часть средств передали неофициально, иностранные банки могут попросить дополнительно объяснить происхождение денег.

Какие документы могут потребовать на границе?

Для вывоза суммы свыше 10 тысяч евро таможенники могут попросить:

письменную таможенную декларацию;

договор купли-продажи жилья;

банковскую справку о снятии наличных денег;

выписку со счета;

документы о валютно-обменных операциях;

подтверждение уплаты налогов.

На границе вам понадобится выписка с лицевого счета, где четко видно номер счета, движение средств и их источник (продажа недвижимости). Помните о сроках: справки из банка о снятии наличных действительны только 90 дней,

– объясняют в АН "Чемпион".

Кроме того, перевозить крупные суммы через границу должен именно владелец счета. Даже генеральная доверенность не позволяет другому человеку вывозить эти средства как собственные.

Почему проблемы могут возникнуть уже после выезда из Украины?

После пересечения границы украинцы могут столкнуться с дополнительными проверками уже в иностранных банках. Финучреждения могут попросить документы о происхождении денег, особенно если человек перевозит крупные суммы после продажи недвижимости.

Перед выездом обязательно уточните требования страны. Часто требуется не только апостиль, но и присяжный перевод договора и банковских выписок на язык той страны, куда вы ввозите капитал,

– отмечают в агентстве.

Именно поэтому юристы советуют сохранять все документы, связанные с продажей жилья, банковскими операциями и уплатой налогов. В некоторых странах также могут попросить перевод документов или апостиль, чтобы подтвердить их подлинность.

Какие налоги надо заплатить, если продали жилье за границей?

Украинцы, которые продают недвижимость за рубежом, должны уплатить 23% налога со всей суммы сделки, а не только с прибыли. Налоговая нагрузка состоит из 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, без учета расходов на приобретение жилья.

Отдельно стоит учитывать международный обмен финансовыми данными. Украина получает информацию о счетах граждан из более 100 стран, поэтому скрыть доход от продажи недвижимости за рубежом становится значительно сложнее.