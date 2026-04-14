Почему не работают налоговые льготы для зарубежной недвижимости?

Налоговое законодательство Украины предусматривает льготу при продаже жилья, если оно находилось в собственности более трех лет, объясняет сайт Дебет-Кредит со ссылкой на данные Налоговой.

Однако эта норма не распространяется на недвижимость за рубежом. Налоговая служба объясняет это тем, что такие операции рассматриваются как иностранный доход, а не как классическая продажа имущества.

В результате украинцы не могут воспользоваться базовыми налоговыми льготами. Одна и та же операция в Украине и за ее пределами облагается налогом по разным правилам.

Сколько придется заплатить и как считают налог?

Совокупная налоговая нагрузка составляет 23% от суммы продажи:

18% – налог на доходы физических лиц;

5% – военный сбор.

Для продавцов основная проблема заключается в подходе к расчету налога. Налоговая не учитывает расходы на приобретение жилья.

Например, если квартиру купили за 100 тысяч евро, а продали за 120 тысяч, налог начислят не на разницу, а на всю сумму продажи. То есть вместо 4,6 тысячи евро за прибыль в 20 тысяч евро, придется заплатить 27,6 тысяч евро от всей суммы.

Такой подход отнюдь не стимулирует людей добровольно декларировать продажу недвижимости за рубежом. Логичным было бы по крайней мере позволить вычесть стоимость приобретения и платить налог только с чистого прироста стоимости,

– отметил адвокат Богдан Янкив.

Какие сроки и риски для продавцов?

Полученный доход нужно задекларировать до 1 мая следующего года, а налоги уплатить до 1 августа. При этом сумму сделки переводят в гривну по курсу НБУ на момент получения средств. Из-за этого продавцы могут потерять часть дохода на курсовой разнице.

Важно! Уменьшить налоговую нагрузку можно, если между Украиной и страной продажи действует соглашение об избежании двойного налогообложения. В таком случае налог, уплаченный за рубежом, могут зачислить в счет НДФЛ.

В то же время военный сбор в 5% придется уплатить в Украине при любых условиях.

Отдельно стоит учитывать международный обмен финансовыми данными. Украина получает информацию о счетах граждан из более 100 стран, поэтому скрыть доход от продажи недвижимости за рубежом становится значительно сложнее.

