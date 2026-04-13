Как меняется сумма налога после сверки?

Расхождения между данными государственных реестров и фактическими характеристиками жилья возникают довольно часто, пишет Главное управление ГНС в Запорожской области.

Из-за этого в платежках может появиться завышенная или некорректная сумма налога. Владелец жилья может обратиться в налоговую службу с заявлением, чтобы проверить информацию.

Во время сверки специалисты анализируют сразу несколько параметров:

количество объектов в собственности;

их площадь;

наличие льгот;

примененную ставку и уже начисленную сумму.

Если выявляют несоответствия, проводят перерасчёт. После этого плательщику присылают новое налоговое уведомление, а предыдущее теряет силу. В результате сумма налога может как уменьшиться, так и возрасти – все зависит от уточненных данных и исправленных показателей.

Отдельно проверяют ситуации, когда в реестрах отражены устаревшие или неполные данные. Именно такие случаи чаще всего приводят к ошибкам в начислениях и требуют уточнения, сообщает Государственная налоговая служба.

Какие документы нужно подготовить для сверки?

Для проверки данных используют документы, подтверждающие право собственности. Это могут быть договоры купли-продажи, свидетельства или выписки из государственных реестров.

Вместе с этим учитывают и дополнительные документы, подтверждающие характеристики жилья. В частности, технический паспорт, справки или другие официальные бумаги с актуальными параметрами объекта.

Эти документы помогают исправить неточности. Например, если в реестре указана неправильная площадь, не учтена доля собственности или отсутствует информация о льготах, данные уточняют именно во время сверки.

Как определяется ставка налога на недвижимость?

Размер налога зависит не только от площади, но и от типа недвижимости. Важное значение имеет классификация здания – жилая или нежилая.

Для этого применяют Национальный классификатор зданий и сооружений. Он определяет функциональное назначение объекта и влияет на ставку налога, которую используют при расчете.

Также учитывают другие характеристики недвижимости. Например, тип объекта или особенности его использования могут влиять на окончательные начисления. После уточнения всех данных формируется новое налоговое уведомление с обновленной суммой, которая соответствует фактическим характеристикам объекта и действующим правилам расчета.

