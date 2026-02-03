Кто должен платить налог на недвижимость?

Плательщиками налога являются физические и юридические лица, которые владеют жилой или нежилой недвижимостью, отмечают в Городской территориальной общине.

Данные о владельцах берут из государственных реестров, а начисления осуществляют налоговые органы, в частности Государственная налоговая служба Украины.

Налог касается только площади, превышающей установленные льготные нормы:

для квартир – до 60 квадратных метров;

для жилых домов – до 120 квадратных метров.

Если в собственности есть и квартира, и дом, тогда суммарный льготный предел составляет 180 квадратных метров.

Налог могут не платить владельцы жилья, площадь которого не превышает эти показатели. Также льготы могут действовать для отдельных категорий граждан или для недвижимости, расположенной на ВОТ, отмечают в Главном управлении ГНС в Запорожской области.

Сколько надо платить за превышение площади?

Размер налога определяют органы местного самоуправления, но ставка не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх нормы.

Именно от минимальной зарплаты зависит максимальная сумма платежа. Хотя в разных общинах сумма может отличаться, ведь местные власти имеют право устанавливать более низкие ставки.

Предположим, что общая площадь квартиры составляет 80 квадратных метров. Тогда в 2026 году владелец этой квартиры должен заплатить около 2 400 гривен в год.

Для большой недвижимости предусмотрено дополнительное начисление. Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров, владельцу ежегодно начисляют еще 25 тысяч гривен за каждый такой объект. Для домов этот показатель достигает 500 квадратных метров.

Сообщение о сумме налога присылают владельцам по почте или через электронные сервисы Государственной налоговой службы.

