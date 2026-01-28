Что изменилось в 2026 году для покупателей?

С 1 января 2026 года в информационном пространстве появилось много сообщений о якобы новых правилах покупки недвижимости, хотя на самом деле изменения касаются отчетной работы нотариусов, сообщает Министерство юстиции.

Смотрите также Сколько нужно зарабатывать, чтобы приобрести квартиру по программе "еОселя"

Нотариусы теперь передают больше информации об удостоверенных соглашениях в государственные органы в рамках налогового контроля и финансового мониторинга. Для покупателей и продавцов ничего не изменилось.

В то же время усилилось внимание к прозрачности расчетов и законности происхождения средств. Если планируете осуществить сделку от 400 тысяч гривен, необходимо подготовить документы о происхождении средств.

Какие документы нужны для покупки жилья?

Базовый пакет документов для заключения договора купли продажи жилья остается неизменным. Без него нотариус просто откажет в удостоверении сделки.

Обязательно нужны:

паспорт или ID карточка каждой из сторон сделки;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий право собственности продавца на квартиру или дом;

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество относительно объекта;

в случае большой суммы сделки документы о происхождении средств покупателя.

Если недвижимость находится в совместной собственности супругов, также понадобится нотариально заверенное согласие второго супруга. Когда интересы одной из сторон представляет другое лицо, подается доверенность.

Что проверяет нотариус в документах?

Перед удостоверением договора нотариус устанавливает личности сторон и сверяет их данные с государственными реестрами, отмечают в АН "Маяк". Отдельно проверяется право собственности продавца и соответствие документов сведениям в реестре.

Также нотариус выясняет, нет ли обременений на жилье, в частности арестов, ипотеки или запрета отчуждения. Дополнительно анализируется сумма сделки и документы о происхождении средств, если операция подпадает под финансовый мониторинг.

Только после всех проверок договор удостоверяется, а право собственности нового владельца регистрируется в государственном реестре.

Что такое задаток при покупке квартиры?