Где растут спрос и предложение, а где – дефицит?

Об особенностях рынка аренды жилья в марте 2026 года свидетельствуют данные исследования DIM.RIA.

Настоящими лидерами по спросу на аренду стали Сумы и Черкассы. Там зафиксировали самый динамичный рост интереса к аренде – на 36% и 34% соответственно. Также активно искали жилье в Черниговской, Херсонской и Полтавской областях.

Параллельно со спросом в части регионов увеличилось и количество объявлений. Больше всего новых предложений появилось в Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Черновицкой областях.

В то же время есть области, где жилья наоборот становится меньше. В частности, в Запорожской и Житомирской областях предложение сократилось, что усиливает конкуренцию среди арендаторов.

Наибольший дисбаланс заметили именно в Запорожской области: там на одну квартиру претендует в среднем около 18 человек. Для сравнения, в Киеве этот показатель в три раза ниже.

Сколько стоит аренда?

Самое дорогое жилье традиционно остается в Киеве и на Закарпатье – в среднем около 22 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. В столице больше всего придется платить в Печерском районе, тогда как самые дешевые варианты можно найти в Деснянском.

Зато самые низкие цены фиксируют в Харьковской области – примерно 5,5 тысячи гривен в месяц.

К слову, в соответствии с данными ЛУН на начало апреля 2026 года самая дорогая аренда однокомнатных квартир сосредоточена на Западе Украины: в Ужгороде цены достигают около 22 тысяч гривен, а во Львове и Ивано-Франковске – около 17– 18 тысяч. В Киеве средняя стоимость составляет примерно 16,9 тысяч гривен, при этом за год она даже немного снизилась. В центральных регионах цены умеренные – преимущественно на уровне 10 – 14 тысяч гривен, например в Виннице, Черкассах или Полтаве. Самая дешевая аренда в прифронтовых и восточных городах: в Харькове около 6 тысяч гривен, в Запорожье и Кропивницком – 8 тысяч.

Что происходит на рынке?

В целом спрос на аренду жилья растет неравномерно. Больше всего активизируются регионы, которые принимают внутренних переселенцев или расположены ближе к прифронтовым территориям. В то же время в западных областях интерес к аренде несколько снизился, хотя цены там и в дальнейшем остаются высокими.

Какие налоги надо платить за аренду жилья и что будет за их неуплату?

В 2026 году владельцы жилья, которые сдают его в аренду, должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора, вместе 23% от дохода. Несмотря на четкие правила, большинство рынка аренды в Украине до сих пор находится в тени из-за высокой налоговой нагрузки.

Декларацию о доходах нужно подать до 1 мая, а уплатить налоги – до 1 августа. За недекларирование доходов предусмотрены штрафы от 25% до 50% суммы налога, а в случае систематических нарушений – до 85 тысяч гривен.