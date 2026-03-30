Сколько стоит аренда квартир в Киеве?
В марте 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16 500 гривен, сообщает ЛУН.
В августе 2025 года этот показатель был около 20 тысяч гривен, то есть цены снизились почти на 4 тысячи.
Двухкомнатные квартиры в среднем сдают за 25 тысяч гривен, в то же время чаще всего в объявлениях фигурирует цена около 20 700 гривен. Рынок после пикового периода скорректировался, но аренда остается ощутимым расходом для жителей столицы.
Как быстро сдаются квартиры?
Весной квартиры в Киеве сдаются быстрее, чем зимой. В среднем на это требуется около 8 дней.
В январе этот показатель составлял примерно 10 дней. Сокращение сроков означает, что спрос вырос и жилье быстрее находит арендаторов.
Какие цены в разных районах столицы?
Стоимость аренды существенно зависит от района, и разница между ними остается значительной.
Среди однокомнатных квартир:
- Печерский район – 37 000 гривен;
- Шевченковский район – 28 000 гривен;
- Голосеевский и Подольский районы – 20 000 гривен;
- Соломенский район – 15 000 гривен;
- Оболонский, Днепровский и Дарницкий районы – около 15 000 гривен;
- Святошинский район – 13 000 гривен;
- Деснянский район – 9 500 гривен.
Среди двухкомнатных самыми дорогими остаются:
- Печерский район – около 48 700 гривен;
- Шевченковский район – около 35 400 гривен;
- Оболонский и Соломенский районы – около 20 000 гривен.
Почему рынок аренды остается нестабильным?
Рынок аренды в 2026 году остается неравномерным: изменения цен не одинаковы в разных сегментах, а спрос колеблется в зависимости от условий.
К слову, по данным OLX Недвижимость, дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе – там можно найти жилье от 5 тысяч гривен в месяц.
На ситуацию влияют ограниченное предложение, темпы строительства и дополнительные расходы на жилье. В частности, ремонт может существенно повышать стоимость из-за дефицита мастеров и проблем с энергоснабжением.
Какая стоимость аренды в Украине сейчас?
Рынок аренды квартир в Украине за последний год существенно вырос, а в отдельных городах спрос превышает количество доступного жилья. Это уже привело к повышению цен и усилило конкуренцию среди арендаторов.
Ужгород стал самым дорогим из-за географии и фактора безопасности. Это приграничный город, куда массово переезжают как переселенцы, так и те, кто работает или часто выезжает за границу.