Насколько вырос рынок аренды?
По данным ЛУН, в течение года рынок аренды продемонстрировал заметный рост как по количеству запросов, так и по заключенным сделкам. Активно спрос рос в крупных городах и относительно безопасных регионах.
В частности, в Киеве спрос на аренду квартир увеличился примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. Во Львове этот показатель еще выше – около 40%. В то же время в Одессе спрос вырос ориентировочно на 20%.
Параллельно сократилось количество доступных вариантов. В столице предложение уменьшилось примерно на 15%, что существенно повлияло на баланс рынка. Во Львове дефицит ощущается еще сильнее из-за постоянного притока новых жителей.
К слову, по данным OLX Недвижимость, в Киеве насчитывается более 4 тысячи предложений по аренде однокомнатных квартир, что достаточно мало для столицы.
Основной спрос сосредоточен на однокомнатных и двухкомнатных квартирах, поскольку они остаются наиболее доступными по цене. Большие квартиры сдаются медленнее.
Как изменились цены на аренду?
Рост спроса напрямую повлиял на цены. В Киеве средняя стоимость аренды за год повысилась примерно на 15%. Во Львове цены выросли еще ощутимее – кое-где до 25%.
В сегменте однокомнатных квартир повышение особенно заметно, ведь именно этот тип жилья пользуется наибольшим спросом. Самыми дорогими остаются:
- Ужгород – 22 000 гривен;
- Львов – 17 900 гривен;
- Ивано-Франковск – 17 600 гривен;
- Киев – 16 500 гривен.
Средняя стоимость аренды в Украине / Инфографика ЛУН
Ужгород стал самым дорогим из-за географии и фактора безопасности. Это приграничный город, куда массово переезжают как переселенцы, так и те, кто работает или часто выезжает за границу. При этом рынок жилья здесь небольшой, новое строительство ограничено, поэтому даже незначительный рост спроса резко поднимает цены.
Львов и Ивано-Франковск удерживают высокие позиции из-за сочетания безопасности, экономической активности и миграции украинцев. Львов остается крупным центром работы, образования и бизнеса, а Ивано-Франковск – компактным, но популярным городом для жизни.
Киев, несмотря на незначительное снижение цен за год, остается среди лидеров из-за масштаба рынка труда. Именно здесь больше всего вакансий и самые высокие зарплаты, поэтому спрос на аренду постоянно восстанавливается даже после колебаний.
Как изменились цены в прифронтовых областях?
Рынок аренды в Украине остается неравномерным. В прифронтовых городах цены меняются медленнее или даже остаются стабильными.
В Харьковской области средняя стоимость составляет около 5,3 тысячи гривен, в Херсонской области – примерно 4 тысячи гривен, в Запорожской – около 6 тысяч гривен.