Наскільки зріс ринок оренди?

За даними ЛУН, протягом року ринок оренди продемонстрував помітне зростання як за кількістю запитів, так і за укладеними угодами. Найактивніше попит зростав у великих містах і відносно безпечних регіонах.

Зокрема, у Києві попит на оренду квартир збільшився приблизно на 30% у порівнянні з попереднім роком. У Львові цей показник ще вищий – близько 40%. Водночас в Одесі попит зріс орієнтовно на 20%.

Паралельно скоротилася кількість доступних варіантів. У столиці пропозиція зменшилася приблизно на 15%, що суттєво вплинуло на баланс ринку. У Львові дефіцит відчувається ще сильніше через постійний приплив нових мешканців.

До слова, за даними OLX Нерухомість, у Києві налічується понад 4 тисячі пропозицій щодо оренди однокімнатних квартир, що досить мало для столиці.

Основний попит зосереджений на однокімнатних та двокімнатних квартирах, оскільки вони залишаються найбільш доступними за ціною. Великі квартири здаються повільніше.

Як змінилися ціни на оренду?

Зростання попиту безпосередньо вплинуло на ціни. У Києві середня вартість оренди за рік підвищилася приблизно на 15%. У Львові ціни зросли ще відчутніше – подекуди до 25%.

У сегменті однокімнатних квартир підвищення особливо помітне, адже саме цей тип житла має найбільший попит. Найдорожчими залишаються:

Ужгород – 22 000 гривень;

Львів – 17 900 гривень;

Івано-Франківськ – 17 600 гривень;

Київ – 16 500 гривень.

Середня вартість оренди в Україні / Інфографіка ЛУН

Ужгород став найдорожчим через географію і безпековий фактор. Це прикордонне місто, куди масово переїжджають як переселенці, так і ті, хто працює або часто виїжджає за кордон. При цьому ринок житла тут невеликий, нове будівництво обмежене, тому навіть незначне зростання попиту різко підіймає ціни.

Львів та Івано-Франківськ утримують високі позиції через поєднання безпеки, економічної активності та міграції українців. Львів залишається великим центром роботи, освіти й бізнесу, а Івано-Франківськ – компактним, але популярним містом для життя.

Київ, попри незначне зниження цін за рік, залишається серед лідерів через масштаб ринку праці. Саме тут найбільше вакансій і найвищі зарплати, тому попит на оренду постійно відновлюється навіть після коливань.

Як змінилися ціни у прифронтових областях?