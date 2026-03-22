Скільки коштує оренда однокімнатних квартир?

Про актуальну вартість оренди помешкань у Львові свідчать дані аналітики ЛУН станом на 21 березня 2026 року.

Читайте також Квартира за 14 тисяч доларів: як змінилися ціни у прифронтових областях

Однокімнатні квартири у Львові у середньому коштують 18 тисяч гривень, двокімнатні – 21 тисяч гривень, трикімнатні – 28 тисяч гривень.

Найвищі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані одразу у двох районах – Сихівському та Шевченківському. Там оренда в середньому становить 19 900 гривень на місяць.

Дещо дешевше винайняти житло у Франківському районі – близько 18 000 гривень. У Залізничному районі ціни ще нижчі – 17 700 гривень.

Найбільш доступні варіанти пропонують у Галицькому районі – 16 400 гривень, а також у Личаківському – близько 15 400 гривень.

Де найдорожче орендувати двокімнатне житло?

Сегмент двокімнатних квартир очолює Шевченківський район – у середньому 24 300 гривень на місяць.

Далі йдуть Личаківський і Галицький райони – по 22 100 гривень. У Франківському районі оренда коштує приблизно 20 000 гривень, а в Залізничному – 19 500 гривень.

Найдешевше двокімнатне житло можна знайти у Сихівському районі – в середньому 18 000 гривень.

Що з цінами на трикімнатні квартири?

Повноцінна статистика щодо трикімнатних квартир наразі обмежена. Дані доступні лише для Франківського району, де середня оренда становить 28 800 гривень на місяць. В інших районах інформації поки недостатньо для формування репрезентативної вибірки.

Як змінилися ціни за рік і останні місяці?

Попри різницю між районами, загальна динаміка ринку показує стримані зміни. Оренда однокімнатних квартир за рік зросла приблизно на 7%, однак за останні пів року ціни просіли майже на 4% і фактично не змінювалися протягом останнього місяця.

Схожа ситуація і з двокімнатним житлом: у річному вимірі ціни додали близько 7,7%, проте за пів року знизилися більш ніж на 8%. Водночас у березні зафіксовано невелике місячне зростання – близько 2,4%.

Найбільш динамічним залишається сегмент трикімнатних квартир: за рік оренда подорожчала більш ніж на 21%. Водночас за останні пів року ціни трохи скоригувалися вниз, але лише за останній місяць знову різко зросли – більш ніж на 11%.

Що буде далі на ринку оренди Львова?

Попри коливання у короткостроковій перспективі, загалом ринок оренди у великих містах, зокрема й у Львові, не демонструє різких стрибків.

Як зазначала 24 Каналу оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, суттєвого зростання ставок у великих агломераціях наразі не очікується через відсутність сильних драйверів попиту. Водночас можливі лише точкові перегляди цін – передусім у ліквідних об'єктах або в сегменті доступного житла.

Експертка пояснювала, що локальні підвищення можуть виникати через внутрішню міграцію, однак це не формує загального тренду зростання, а радше створює ситуативний попит на окремих ринках.

Де в Україні можна знайти найдешевшу оренду житла?

Попри загальне подорожчання житла, в Україні все ще можна знайти відносно дешеві варіанти оренди, однак їх кількість обмежена. Найдоступніші пропозиції зосереджені переважно у містах поблизу зони бойових дій, де ціни нижчі через безпекові ризики та слабший попит.

Водночас у великих містах такі варіанти трапляються рідко і зазвичай мають суттєві недоліки або потребують ремонту. Загалом ринок залишається нерівномірним: ціни значно відрізняються залежно від локації, а дешеве житло часто пов'язане з компромісами щодо якості чи умов проживання.