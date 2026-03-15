Де в Україні дешева оренда квартир?

Про це свідчать дані аналітики сервісу нерухомості ЛУН, який відстежує ціни в оголошеннях про оренду квартир по країні.

У таких містах, як Запоріжжя, Миколаїв чи Харків, фінансове навантаження на орендарів значно менше, ніж у західних областях або великих туристичних центрах.

Бюджетно орендувати однокімнатну квартиру (до 6 тисяч гривень у місяць) можна в таких містах:

Харків – 5,5 тисячі гривень, що на 38% більше, ніж було рік тому;

Миколаїв – 6 тисяч гривень, ціни за рік не змінилися;

Суми – 6 тисяч гривень, фіксують падіння цін на 25%.

Водночас у більшості великих міст оренда житла суттєво дорожча. Наприклад, у Львові середня вартість оренди однокімнатної квартири становить майже 18 тисяч гривень, що утричі більше за бюджет у 6 тисяч.

Аналітики зазначають, що дешеві варіанти найчастіше можна знайти у старому житловому фонді, невеликих містах або у прифронтових регіонах, де попит на житло значно нижчий, ніж у західній частині країни.

Чи бувають бюджетні пропозиції в інших містах?

У багатьох містах України можна знайти відносно недорогу оренду житла, однак зазвичай доводиться поступатися площею, розташуванням або станом квартири.

За даними оголошень на OLX Нерухомість, у великих містах іноді з'являються дешевші варіанти, але вони здебільшого мають певні нюанси. Наприклад, у Львові зрідка трапляються пропозиції оренди від 4,5 – 5 тисяч гривень на місяць, однак найчастіше це компактні квартири або житло у старому фонді.

Подібна ситуація і в Києві: трапляються варіанти оренди житла від 2,5 тисячі гривень. Бюджетні пропозиції тут також зазвичай означають невелику площу, старий ремонт або віддалені райони, де попит на оренду нижчий.

У яких містах України можна купити квартиру приблизно за 20 тисяч доларів?

Попри загальне зростання цін на житло, на вторинному ринку України ще можна знайти квартири приблизно за 20 тисяч доларів або дешевше, хоча таких пропозицій небагато.

Найдоступніше житло зараз пропонують у Запоріжжі та Миколаєві, де середня ціна однокімнатної квартири становить приблизно 15 – 20 тисяч доларів. Низьку вартість пояснюють передусім безпековими ризиками та близькістю до зони бойових дій, через що попит на купівлю житла там нижчий.

В інших містах також іноді з'являються подібні пропозиції, однак зазвичай йдеться про дуже маленькі квартири або житло, що потребує капітального ремонту. Наприклад, поодинокі варіанти за таку ціну можна знайти навіть у Львові чи Києві, але вони мають суттєві недоліки або потребують додаткових вкладень.