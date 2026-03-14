У яких містах продають найдешевші квартири?

Низька ціна житла зазвичай означає певні компроміси для покупця. Дані про те, де у березні 2026 року можна придбати квартиру з мінімальним бюджетом, є на порталі ЛУН.

Найдоступніші однокімнатні квартири на вторинному ринку зараз пропонують у кількох містах України:

Запоріжжя – 15 тисяч доларів, причому за рік середня ціна знизилася на 14%;

Миколаїв – 20 тисяч доларів, вартість житла за рік скоротилася приблизно на 2%.

Як пояснюють аналітики ринку нерухомості, низькі ціни на житло в цих містах передусім пов'язані з безпековими ризиками та близькістю до зони бойових дій. Через це попит на купівлю квартир тут значно нижчий, ніж у західних і центральних регіонах України, що стримує зростання вартості нерухомості.

Раніше до цього переліку також входив Херсон. Ймовірно, подібні пропозиції там є і зараз, однак аналітики зазначають, що через обмежену кількість оголошень даних для точних розрахунків наразі недостатньо.

Чи можна знайти дешеве житло в інших містах?

У багатьох інших містах також можна натрапити на квартири за 20 тисяч доларів чи навіть дешевше. Однак у таких випадках покупцям зазвичай доводиться поступатися місцем розташування, площею або технічним станом житла.

Наприклад, за даними OLX Нерухомість, у Львові іноді з'являються пропозиції в межах 20 тисяч доларів. Втім, найчастіше йдеться про дуже компактні квартири або об'єкти, що потребують капітального ремонту.

Подібна ситуація і в Києві. Інколи житло продають за ціною навіть від 10 тисяч доларів, однак такі варіанти зазвичай вимагають значних додаткових вкладень, щоб зробити житло придатним для комфортного проживання.

Де в Україні найдешевші новобудови?

Найдешевші новобудови в Україні зараз пропонують у прифронтових та південних регіонах. Зокрема, у Запорізькій області середня вартість квадратного метра становить близько 551 долара, що є найнижчим показником на первинному ринку.

Також відносно доступне житло у новобудовах можна знайти в Сумській області (568 доларів за квадратний метр) та Чернігівській області (669 доларів за квадратний метр). Дещо дорожчі, але все ще порівняно доступні пропозиції є в Миколаївській області – приблизно 672 доларів за квадратний метр.

Водночас у великих містах ціни значно вищі: наприклад, у Києві середня вартість "квадрата" перевищує 1,4 тисячі доларів.