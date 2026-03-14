В каких городах продают самые дешевые квартиры?

Низкая цена жилья обычно означает определенные компромиссы для покупателя. Данные о том, где в марте 2026 года можно приобрести квартиру с минимальным бюджетом, есть на портале ЛУН.

Самые доступные однокомнатные квартиры на вторичном рынке сейчас предлагают в нескольких городах Украины:

Запорожье – 15 тысяч долларов, причем за год средняя цена снизилась на 14%;

Николаев – 20 тысяч долларов, стоимость жилья за год сократилась примерно на 2%.

Как объясняют аналитики рынка недвижимости, низкие цены на жилье в этих городах прежде всего связаны с рисками безопасности и близостью к зоне боевых действий. Поэтому спрос на покупку квартир здесь значительно ниже, чем в западных и центральных регионах Украины, что сдерживает рост стоимости недвижимости.

Ранее в этот перечень также входил Херсон. Вероятно, подобные предложения там есть и сейчас, однако аналитики отмечают, что из-за ограниченного количества объявлений данных для точных расчетов пока недостаточно.

Можно ли найти дешевое жилье в других городах?

Во многих других городах также можно встретить квартиры за 20 тысяч долларов или даже дешевле. Однако в таких случаях покупателям обычно приходится уступать местоположению, площадью или техническим состоянием жилья.

Например, по данным OLX Недвижимость, во Львове иногда появляются предложения в пределах 20 тысяч долларов. Впрочем, чаще всего речь идет об очень компактных квартирах или объектах, требующих капитального ремонта.

Подобная ситуация и в Киеве. Иногда жилье продают по цене даже от 10 тысяч долларов, однако такие варианты обычно требуют значительных дополнительных вложений, чтобы сделать жилье пригодным для комфортного проживания.

Где в Украине самые дешевые новостройки?

Самые дешевые новостройки в Украине сейчас предлагают в прифронтовых и южных регионах. В частности, в Запорожской области средняя стоимость квадратного метра составляет около 551 доллара, что является самым низким показателем на первичном рынке.

Также относительно доступное жилье в новостройках можно найти в Сумской области (568 долларов за квадратный метр) и Черниговской области (669 долларов за квадратный метр). Несколько дороже, но все еще сравнительно доступные предложения есть в Николаевской области – примерно 672 долларов за квадратный метр.

В то же время в крупных городах цены значительно выше: например, в Киеве средняя стоимость "квадрата" превышает 1,4 тысячи долларов.