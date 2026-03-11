Сколько стоит квадратный метр в новостройках?

По состоянию на конец февраля 2026 года самым дорогим на рынке первичного жилья остается Киев, сообщают аналитики DIM.RIA.

Смотрите также Рассрочка, еОселя и другие инструменты: какие возможности при покупке квартиры предлагает РИЕЛ

В столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 1 426 долларов, что на 0,5% больше, чем в январе. Следующими по цене идут Закарпатье и Львовщина со стоимостью 1 217 долларов и 1 193 доллара за квадратный метр.

В нескольких регионах показатели также превышают тысячу долларов. Например, в Кировоградской области квадратный метр стоит 1 162 доллара, а в Днепропетровской области – 1 144 доллара.

В центральных регионах цены немного ниже, но все еще приближаются к тысяче долларов:

Винницкая область – 1 009 долларов за квадратный метр;

Черновицкая область – 993 доллара за квадратный метр;

Ровенская область – 941 доллар за квадратный метр.

Где квадратный метр стоит дешевле всего?

Самые низкие цены на первичном рынке жилья фиксируют в южных и восточных областях. Именно там квадратный метр в новостройках стоит дешевле всего.

Самые дешевые предложения в:

Запорожской области – 551 доллар за квадратный метр;

Сумской области – 568 долларов за квадратный метр;

Черниговской области – 669 долларов за квадратный метр.

Также относительно низкие цены остаются в Николаевской области, где квадратный метр стоит 672 доллара.

Средняя стоимость квадратного метра в Украине / Инфографика DIM.RIA

Аналитики отмечают, что в феврале цены на первичном рынке почти не менялись. В большинстве регионов колебания составляли лишь несколько процентов.

Сколько стоят самые дешевые квартиры на первичном рынке?

Стоимость жилья также отличается, если обратить внимание на минимальные предложения в разных городах. По данным ЛУН, самые дорогие квартиры фиксируют в:

Львове – 64 400 долларов за самую дешевую квартиру;

Киеве – 61 200 долларов;

Ужгороде – 47 100 долларов.

В центральных городах цены немного ниже. Например, в Виннице самая дешевая квартира стоит 47 600 долларов, в Днепре – 45 600 долларов, а в Черновцах – 45 100 долларов.

Серые цены самых дешевых квартир на первичке в Украине / Инфографика ЛУН

Самые низкие минимальные цены фиксируют в южных городах. В частности в Николаеве – 25 200 долларов, Запорожье, где самые дешевые квартиры стоят 24 200 долларов, и Сумах – 22 300 долларов.

В каких областях больше всего вырос спрос на аренду жилья?