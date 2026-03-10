В каких областях больше всего вырос спрос на аренду жилья?

Больше всего новых откликов на объявления зафиксировали в Кировоградской области. Там спрос на аренду поднялся на 48%, пишет "Экономическая Правда".

Второе место заняла Черниговская область, где активность арендаторов выросла на 43%. Также заметное оживление произошло в Запорожской области. Там количество откликов на объявления об аренде увеличилось примерно на 30%.

В некоторых регионах конкуренция между арендаторами стала очень высокой. Например, в Запорожской области на одно объявление об аренде приходится в среднем около 26 потенциальных арендаторов, сообщает DIM.RIA.

Аналитики объясняют такую ситуацию сезонными изменениями на рынке. После зимнего периода активность арендаторов обычно начинает расти, поскольку люди чаще меняют жилье из-за работы, учебы или переездов.

Что происходит с предложением квартир на рынке аренды?

Вместе со спросом меняется и количество квартир, которые владельцы выставляют в аренду. В некоторых регионах предложение жилья выросло довольно заметно.

Больше всего новых объявлений появилось в Черниговской области. Там количество квартир на рынке увеличилось на 86%. Это один из самых высоких показателей роста предложения среди всех регионов.

Как изменилось количество предложений / Инфографика DIM.RIA

В то же время во многих областях количество доступных квартир все еще не успевает за спросом. Поэтому объявления об аренде быстро исчезают с сайтов, а владельцы жилья получают десятки отзывов на одну квартиру.

По данным аналитиков рынка недвижимости, в части городов спрос продолжает расти быстрее, чем предложение. Поэтому на рынке формируется заметная конкуренция между арендаторами.

Сколько стоит аренда жилья в разных регионах Украины?

Цены на аренду жилья в Украине существенно различаются в зависимости от региона. Самой дорогой остается аренда в Киеве. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет примерно 23 тысячи гривен в месяц.

Достаточно высокие цены также фиксируют в западных регионах страны, где спрос на жилье остается стабильным.

Стоимость аренды однокомнатной квартиры / Инфографика DIM.RIA

Зато в некоторых областях аренда значительно дешевле. Например, в Харьковской области средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 4,9 тысяч гривен.

Почему в некоторых городах аренда жилья может еще подорожать?