Где цены на аренду жилья могут расти?
Предпосылок для резкого подъема цен на аренду нет, однако точечные повышения все же происходят. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
По оценке эксперта, ожидать существенного роста арендных ставок в Киеве и других крупных агломерациях в марте не стоит, ведь для массового подъема цен отсутствуют:
- импульс платежеспособности;
- внутренний миграционный драйвер.
По мнению Виктории Берещак, возможны разве единичные пересмотры ставок в уже ликвидных объектах, а условием же для восстановления рынка аренды является стабилизация энергетической и безопасностной ситуации. Однако даже снижение рисков не будет означать скачка цен, говорит обозреватель.
В Киеве и других крупных агломерациях существенного роста арендных ставок в марте не ожидается. Исключением остаются отдельные региональные рынки, где спрос актуализируется не сезонно, а из-за перемещения людей с временно оккупированных или прифронтовых территорий: Кропивницкий, Полтава, Винница, Днепр. Именно там фиксируется локальное оживление на рынке аренды, скорее в сегменте доступного жилья, чем в среднем или высоком.
В регионах, которые принимали людей с прифронтовых или временно оккупированных территорий, фиксировали рост цен на аренду жилья на 5 – 7%. Как отмечает Виктория Берещак, речь идет не о системном росте, а скорее о точечных повышениях в сегменте доступной аренды, что не распространялось на средний и высокий сегмент.
Фактически речь идет не о рынке роста, а о рынке гуманитарной нагрузки,
– резюмирует эксперт.
Обратите внимание! В феврале рынок аренды в основном перешел в режим фиксации ставок, ведь владельцы понимали риск простоя и ограниченную мобильность арендаторов. По данным Виктории Берещак, в Киеве и других крупных городах медианные ставки колебались не более чем на ±2 – 3% по сравнению с январем.
Где цены на аренду жилья выросли больше всего за год?
По данным ЛУН, по состоянию на 2 марта средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры за последний год больше всего выросла в таких городах:
- +55% в Запорожье – до 7 750 гривен до 7 750 гривен;
- +29% в Ужгороде – до 21,7 тысячи гривен;
- +25% в Харькове – до 5 тысяч гривен;
- +25% в Одессе – до 10 тысяч гривен;
- +22% в Виннице – до 14 тысяч гривен;
- +20% в Хмельницком – до 12 тысяч гривен.
Средние цены на аренду однокомнаток не изменились в Киеве, Ровно и Днепре, тогда как несколькопроцентный рост по итогам года имели Львов и Ивано-Франковск.
Данные ЛУН об изменении средних цен на аренду однокомнатки / Инфографика ЛУН
Какие нововведения готовят для рынка аренды в Украине?
В Украине планируют ввести обязательную регистрацию договоров аренды и штрафовать нарушителей. Чтобы побороть "черную" аренду квартир, депутаты хотят снизить налоговую нагрузку на владельцев жилья, изменив законодательство в этой сфере.
Возможно снижение ставки налогов до 5 – 7% (вместо имеющихся 23%), а также освобождение от налогообложения для тех, кто сдает жилье внутренне перемещенным лицам.
Тем, кто не захочет регистрировать договор аренды и платить налоги, готовят высокие штрафы, которые в отдельных случаях могут составлять от 85 до 170 тысяч гривен.