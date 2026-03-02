Де ціни на оренду житла можуть зростати?

Передумов для різкого підйому цін на оренду немає, однак точкові підвищення все ж відбуваються. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

За оцінкою експертки, очікувати суттєвого зростання орендних ставок у Києві та інших великих агломераціях у березні не варто, адже для масового підйому цін відсутні:

імпульс платоспроможності;

внутрішній міграційний драйвер.

На думку Вікторії Берещак, можливі хіба поодинокі перегляди ставок у вже ліквідних об'єктах, а умовою ж для відновлення ринку оренди є стабілізація енергетичної й безпекової ситуації. Проте навіть зниження ризиків не означатиме стрибка цін, говорить оглядачка.

Вікторія Берещак Оглядачка ринку нерухомості У Києві та інших великих агломераціях суттєвого зростання орендних ставок у березні не очікується. Винятком залишаються окремі регіональні ринки, де попит актуалізується не сезонно, а через переміщення людей з тимчасово окупованих або прифронтових територій: Кропивницький, Полтава, Вінниця, Дніпро. Саме там фіксується локальне пожвавлення на ринку оренди, швидше в сегменті доступного житла, ніж у середньому або високому.

У регіонах, які приймали людей із прифронтових або тимчасово окупованих територій, фіксували зростання цін на оренду житла на 5 – 7%. Як зазначає Вікторія Берещак, йдеться не про системне зростання, а радше про точкові підвищення у сегменті доступної оренди, що не поширювалось на середній та високий сегмент.

Фактично йдеться не про ринок зростання, а про ринок гуманітарного навантаження,

– резюмує експертка.

Зверніть увагу! У лютому ринок оренди здебільшого перейшов у режим фіксації ставок, адже власники розуміли ризик простою та обмежену мобільність орендарів. За даними Вікторії Берещак, у Києві й інших великих містах медіанні ставки коливалися не більш як на ±2 – 3% у порівнянні з січнем.

Де ціни на оренду житла зросли найбільше за рік?

За даними ЛУН, станом на 2 березня середня ціна місячної оренди однокімнатної квартири за останній рік найбільше зросла в таких містах:

+55% у Запоріжжі – до 7 750 гривень;

у Запоріжжі – до 7 750 гривень; +29% в Ужгороді – до 21,7 тисячі гривень;

в Ужгороді – до 21,7 тисячі гривень; +25% у Харкові – до 5 тисяч гривень;

у Харкові – до 5 тисяч гривень; +25% в Одесі – до 10 тисяч гривень;

в Одесі – до 10 тисяч гривень; +22% у Вінниці – до 14 тисяч гривень;

у Вінниці – до 14 тисяч гривень; +20% у Хмельницькому – до 12 тисяч гривень.

Середні ціни на оренду однокімнаток не змінилися в Києві, Рівному та Дніпрі, тоді як кількавідсоткове зростання за підсумком року мали Львів та Івано-Франківськ.

Дані ЛУН про зміну середніх цін на оренду однокімнатки / Інфографіка ЛУН

