Де ціни на оренду житла можуть зростати?
Передумов для різкого підйому цін на оренду немає, однак точкові підвищення все ж відбуваються. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.
За оцінкою експертки, очікувати суттєвого зростання орендних ставок у Києві та інших великих агломераціях у березні не варто, адже для масового підйому цін відсутні:
- імпульс платоспроможності;
- внутрішній міграційний драйвер.
На думку Вікторії Берещак, можливі хіба поодинокі перегляди ставок у вже ліквідних об'єктах, а умовою ж для відновлення ринку оренди є стабілізація енергетичної й безпекової ситуації. Проте навіть зниження ризиків не означатиме стрибка цін, говорить оглядачка.
У Києві та інших великих агломераціях суттєвого зростання орендних ставок у березні не очікується. Винятком залишаються окремі регіональні ринки, де попит актуалізується не сезонно, а через переміщення людей з тимчасово окупованих або прифронтових територій: Кропивницький, Полтава, Вінниця, Дніпро. Саме там фіксується локальне пожвавлення на ринку оренди, швидше в сегменті доступного житла, ніж у середньому або високому.
У регіонах, які приймали людей із прифронтових або тимчасово окупованих територій, фіксували зростання цін на оренду житла на 5 – 7%. Як зазначає Вікторія Берещак, йдеться не про системне зростання, а радше про точкові підвищення у сегменті доступної оренди, що не поширювалось на середній та високий сегмент.
Фактично йдеться не про ринок зростання, а про ринок гуманітарного навантаження,
– резюмує експертка.
Зверніть увагу! У лютому ринок оренди здебільшого перейшов у режим фіксації ставок, адже власники розуміли ризик простою та обмежену мобільність орендарів. За даними Вікторії Берещак, у Києві й інших великих містах медіанні ставки коливалися не більш як на ±2 – 3% у порівнянні з січнем.
Де ціни на оренду житла зросли найбільше за рік?
За даними ЛУН, станом на 2 березня середня ціна місячної оренди однокімнатної квартири за останній рік найбільше зросла в таких містах:
- +55% у Запоріжжі – до 7 750 гривень;
- +29% в Ужгороді – до 21,7 тисячі гривень;
- +25% у Харкові – до 5 тисяч гривень;
- +25% в Одесі – до 10 тисяч гривень;
- +22% у Вінниці – до 14 тисяч гривень;
- +20% у Хмельницькому – до 12 тисяч гривень.
Середні ціни на оренду однокімнаток не змінилися в Києві, Рівному та Дніпрі, тоді як кількавідсоткове зростання за підсумком року мали Львів та Івано-Франківськ.
Дані ЛУН про зміну середніх цін на оренду однокімнатки / Інфографіка ЛУН
Які нововведення готують для ринку оренди в Україні?
В Україні планують запровадити обов'язкову реєстрацію договорів оренди та штрафувати порушників. Аби побороти "чорну" оренду квартир, депутати хочуть знизити податкове навантаження на власників житла, змінивши законодавство у цій сфері.
Можливе зниження ставки податків до 5 – 7% (замість наявних 23%), а також звільнення від оподаткування для тих, хто здає житло внутрішньо переміщеним особам.
Тим, хто не захоче реєструвати договір оренди та сплачувати податки, готують високі штрафи, які в окремих випадках можуть становити від 85 до 170 тисяч гривень.