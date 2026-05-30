Что влияет на стоимость земли

Решающими могут быть статус участка, наличие коммуникаций, состояние документов или даже рельеф местности – именно такие нюансы формируют реальную рыночную стоимость. 24 Канал объясняет детали.

В Украине подход к оценке земли определяет правительственное постановление об утверждении соответствующей методики. Она предусматривает систему специальных коэффициентов, которые учитывают характеристики конкретной территории, например целевое назначение, расположение в зоне влияния крупных городов, курортно-рекреационное значение местности, наличие ограничений в использовании и тому подобное.

На практике же люди чаще всего переплачивают не за саму землю, а за возможность быстро начать строительство или пользование участком. Например, подведенные электричество, газ или водоснабжение существенно повышают стоимость, ведь новому владельцу не придется отдельно тратиться на подключение сетей.

Это подтверждает анализ объявлений о продаже земельных участков (за март 2025 года). Также значение имеет ландшафт – риск подтопления или сложный рельеф могут "отпугивать" покупателей.

Исследователи обратили внимание и на сооружения:

Ограждение в среднем добавляет около 10% к цене, а фундамент – еще 9%.

В то же время простые хозяйственные постройки (погреба, сараи и т.д.) часто являются признаком старых сельских участков, поэтому занижают стоимость. Вероятно, речь идет о необходимости в дополнительных расходах на демонтаж и обновление территории.

Обратите внимание! Земля с неурегулированными документами, судебными спорами, арестами или проблемами с кадастровым номером обычно стоит дешевле, ведь будущий владелец берет на себя дополнительные риски.

Почему документация важна

Ошибки в документах могут не только снизить рыночную стоимость участка, но и создать трудности при продаже, оформлении наследства, строительства, судебных споров с соседями и тому подобное.

Избежать проблем помогут актуальные данные в кадастре, четко определенные границы и должным образом зарегистрированное право собственности.