Кто владеет землей и домом, приобретенными в браке?

Иногда надо выяснять правовой режим приватизированного земельного участка и жилья, приобретенного одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, сообщает "Земельный фонд Украины".

Смотрите также Не все владельцы земли платят налог: кого освободили и при каких условиях

К требованиям о разделе имущества, являющегося объектом права общей совместной собственности супругов после расторжения брака, применяется исковая давность в 3 года и исчисляется со дня, когда один из совладельцев узнал или мог узнать о нарушении своего права собственности (статья 72 Семейного кодекса Украины).

Законодательство предусматривает, что объектом права общей совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в частности приватизации.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Обратите внимание! Эта норма вступила в силу 8 февраля 2011 года, однако была исключена на основании Закона Украины "О внесении изменений в СК Украины относительно имущества, что является личной частной собственностью жены, мужа" от 17 мая 2012 года № 4766, который вступил в силу 13 июня 2012 года. Зато статья 57 СК Украины была дополнена пунктом 5 части первой, согласно которому личной частной собственностью жены, мужа является земельный участок, приобретенный ею (им) за время брака в результате приватизации.

Правила менялись в зависимости от даты приватизации

Учитывая указанные изменения в СК Украины правовой режим приватизированного земельного участка и приватизированного жилья менялся:

Только в период с 8 февраля 2011 года до 12 июня 2012 года включительно земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации, признавался общей совместной собственностью супругов.

земельный участок, приобретенный в результате бесплатной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации, признавался общей совместной собственностью супругов. До 8 февраля 2011 года и после 12 июня 2012 года такой земельный участок принадлежал к личной частной собственности мужа или жены, которая использовала свое право на бесплатное получение части земельного фонда.

Аналогичный вывод относительно применения норм Закона Украины “О внесении изменения в статью 61 СК Украины относительно объектов права общей совместной собственности супругов” от 11 января 2011 года сделано в постановлениях Верховного Суда: