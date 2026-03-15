Где в Украине дешевая аренда квартир?

Об этом свидетельствуют данные аналитики сервиса недвижимости ЛУН, который отслеживает цены в объявлениях об аренде квартир по стране.

В таких городах, как Запорожье, Николаев или Харьков, финансовая нагрузка на арендаторов значительно меньше, чем в западных областях или крупных туристических центрах.

Бюджетно арендовать однокомнатную квартиру (до 6 тысяч гривен в месяц) можно в таких городах:

Харьков – 5,5 тысячи гривен, что на 38% больше, чем было год назад;

Николаев – 6 тысяч гривен, цены за год не изменились;

Сумы – 6 тысяч гривен, фиксируют падение цен на 25%.

В то же время в большинстве крупных городов аренда жилья существенно дороже. Например, во Львове средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет почти 18 тысяч гривен, что втрое больше бюджета в 6 тысяч.

Аналитики отмечают, что дешевые варианты чаще всего можно найти в старом жилом фонде, небольших городах или в прифронтовых регионах, где спрос на жилье значительно ниже, чем в западной части страны.

Бывают ли бюджетные предложения в других городах?

Во многих городах Украины можно найти относительно недорогую аренду жилья, однако обычно приходится уступать площадью, расположением или состоянием квартиры.

По данным объявлений на OLX Недвижимость, в крупных городах иногда появляются более дешевые варианты, но они в основном имеют определенные нюансы. Например, во Львове изредка попадаются предложения аренды от 4,5 – 5 тысяч гривен в месяц, однако чаще всего это компактные квартиры или жилье в старом фонде.

Подобная ситуация и в Киеве – встречаются варианты аренды жилья от 2,5 тысячи гривен. Бюджетные предложения здесь также обычно означают небольшую площадь, старый ремонт или отдаленные районы, где спрос на аренду ниже.

В каких городах Украины можно купить квартиру примерно за 20 тысяч долларов?

Несмотря на общий рост цен на жилье, на вторичном рынке Украины еще можно найти квартиры примерно за 20 тысяч долларов или дешевле, хотя таких предложений немного.

Самое доступное жилье сейчас предлагают в Запорожье и Николаеве, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет примерно 15 – 20 тысяч долларов. Низкую стоимость объясняют прежде всего рисками безопасности и близостью к зоне боевых действий, из-за чего спрос на покупку жилья там ниже.

В других городах также иногда появляются подобные предложения, однако обычно речь идет об очень маленьких квартирах или жилье, требующее капитального ремонта. Например, единичные варианты за такую цену можно найти даже во Львове или Киеве, но они имеют существенные недостатки или требуют дополнительных вложений.