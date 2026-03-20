Какие цены на покупку жилья в прифронтовых регионах?

Самая низкая стоимость однокомнатного жилья зафиксирована в Херсонской области – около 14,3 тысячи долларов, сообщает OLX Недвижимость.

В Сумской области квартиры стоят в среднем 19,5 тысячи долларов, в Сумах – 22,4 тысячи долларов.

В Харьковской области медианная цена составляет 22,6 тысячи долларов, в Харькове – около 24,9 тысячи долларов. В Черниговской области однокомнатные квартиры продают в среднем за 24,9 тысячи долларов, в Днепропетровской области – около 31,7 тысячи долларов.

Для сравнения, по данным ЛУН, в Киеве однокомнатная квартира стоит около 70 тысяч долларов, а в западных областях цены стартуют от 50 тысяч до 80 тысяч долларов. Такая разница объясняется рисками безопасности, которые сдерживают спрос в прифронтовых регионах.

Стоимость однокомнатных квартир в Украине / Инфографика ЛУН

Несмотря на рост стоимости, активность на рынке покупки остается ограниченной. Потенциальные покупатели осторожнее принимают решение и чаще откладывают приобретение жилья.

Что происходит с арендой жилья?

Несмотря на то, что аренда показывает другую динамику, он остается самым доступным в Украине. В Харьковской области средняя стоимость составляет около 5,3 тысячи гривен, в Херсонской области – примерно 4 тысячи гривен, в Запорожской – около 6 тысяч гривен.

В Сумской области аренда стоит около 5 тысяч гривен, в Черниговской – примерно 6,5 тысячи гривен. Даже с активизацией спроса и незначительным повышением стоимости, цены существенно ниже, чем в более безопасных регионах, в частности в Киеве, где аренда однокомнатной квартиры часто превышает 20 тысяч гривен.

Как меняется спрос на жилье?

Спрос на аренду в прифронтовых областях меняется по-разному в зависимости от региона. В Запорожской области количество отзывов выросло на 74%, в Харьковской – на 19%.

Зато в Херсонской и Сумской областях спрос снизился примерно на 10%, в Черниговской – на 28%. Это свидетельствует, что интерес к жилью напрямую зависит от ситуации с безопасностью и может быстро меняться даже в соседних регионах.

