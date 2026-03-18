Почему украинцы отказываются от квартир без ремонта?
Квартиры без ничего начали стремительно терять спрос. Зато чаще выбирают квартиры с уже готовым интерьером, мебелью и техникой, чтобы можно было сразу заселиться без дополнительных затрат, пишет OBOZ.UA.
Покупателя уже сложно заинтересовать только стенами и потолком. Качество строительства воспринимается как базовый стандарт, а не как уникальное преимущество. На первый план выходят дополнительные характеристики жилого комплекса – уровень комфорта, безопасности, инфраструктура ЖК и инвестиционная привлекательность объекта,
– объяснила директор строительной компании Марианна Бигунец.
Меняются и требования к жилым комплексам. Важным становится не только само жилье, но и пространство вокруг него. Покупатели обращают внимание на дворы без авто, когда машины вынесены в паркинги, закрытую территорию, озеленение и продуманную планировку дворов.
Также значение имеет безбарьерность – удобные входы без лестниц, пандусы, широкие проходы. В новых проектах предусматривают подземные контейнеры для мусора, чтобы избежать накопления отходов во дворах, а также системы ухода за территорией.
Спрос растет и на малоэтажные комплексы и клубные городки. Там меньшая плотность застройки, больше приватности и общие пространства для жителей.
По какому принципу теперь выбирают новостройки?
В 2026 году выбор жилья в значительной степени зависит от безопасности. Покупатели учитывают регион, общую ситуацию и возможность стабильного проживания во время войны.
Отдельно оценивают технические возможности дома. Важно, чтобы он мог работать во время отключений электроэнергии. Поэтому обращают внимание на автономное отопление, резервное питание и инженерные решения, которые позволяют поддерживать базовые условия без света.
Изменилась и география спроса. Больше всего интересуются жильем в западных областях, которые считаются относительно безопасными. Киев и область остаются среди лидеров, еще часть спроса формируют южные регионы.
Цена уже не является главным фактором. Качество строительства воспринимают как базовое условие, поэтому покупатели больше смотрят на комфорт, инфраструктуру и наполнение комплексов. В результате жилье с дополнительными возможностями может стоить на 40 – 50% дороже, чем стандартные варианты.
Сколько стоит квадратный метр в новостройках?
По состоянию на конец февраля 2026 года самым дорогим на рынке первичного жилья остается Киев, сообщают аналитики DIM.RIA.
В столице средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 1 426 долларов, что на 0,5% больше, чем в январе. Следующими по цене идут Закарпатье и Львовщина со стоимостью 1 217 долларов и 1 193 доллара за квадратный метр.