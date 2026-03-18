Почему украинцы отказываются от квартир без ремонта?

Квартиры без ничего начали стремительно терять спрос. Зато чаще выбирают квартиры с уже готовым интерьером, мебелью и техникой, чтобы можно было сразу заселиться без дополнительных затрат, пишет OBOZ.UA.

Покупателя уже сложно заинтересовать только стенами и потолком. Качество строительства воспринимается как базовый стандарт, а не как уникальное преимущество. На первый план выходят дополнительные характеристики жилого комплекса – уровень комфорта, безопасности, инфраструктура ЖК и инвестиционная привлекательность объекта,

– объяснила директор строительной компании Марианна Бигунец.

Меняются и требования к жилым комплексам. Важным становится не только само жилье, но и пространство вокруг него. Покупатели обращают внимание на дворы без авто, когда машины вынесены в паркинги, закрытую территорию, озеленение и продуманную планировку дворов.

Также значение имеет безбарьерность – удобные входы без лестниц, пандусы, широкие проходы. В новых проектах предусматривают подземные контейнеры для мусора, чтобы избежать накопления отходов во дворах, а также системы ухода за территорией.

Спрос растет и на малоэтажные комплексы и клубные городки. Там меньшая плотность застройки, больше приватности и общие пространства для жителей.

По какому принципу теперь выбирают новостройки?

В 2026 году выбор жилья в значительной степени зависит от безопасности. Покупатели учитывают регион, общую ситуацию и возможность стабильного проживания во время войны.

Отдельно оценивают технические возможности дома. Важно, чтобы он мог работать во время отключений электроэнергии. Поэтому обращают внимание на автономное отопление, резервное питание и инженерные решения, которые позволяют поддерживать базовые условия без света.

Изменилась и география спроса. Больше всего интересуются жильем в западных областях, которые считаются относительно безопасными. Киев и область остаются среди лидеров, еще часть спроса формируют южные регионы.

Цена уже не является главным фактором. Качество строительства воспринимают как базовое условие, поэтому покупатели больше смотрят на комфорт, инфраструктуру и наполнение комплексов. В результате жилье с дополнительными возможностями может стоить на 40 – 50% дороже, чем стандартные варианты.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках?