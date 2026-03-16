Сколько стоит аренда однокомнатных квартир?

Средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в Киеве остается на уровне 17 тысяч гривен в месяц, за год показатель почти не изменился, сообщает ЛУН.

Стоимость аренды однокомнатных квартир такова:

Печерский район – 37,8 тысяч гривен;

Шевченковский район – 27 тысяч гривен;

Подольский район – 20 тысяч гривен;

Голосеевский район – 20 тысяч гривен;

Соломенский район – 15 600 гривен;

Оболонский район – 15 тысяч гривен;

Дарницкий район – 15 тысяч гривен;

Днепровский район – 14 тысяч гривен;

Святошинский район – 13 тысяч гривен;

Деснянский район – 9,5 тысяч гривен.

Сколько стоит аренда двухкомнатных квартир?

На рынке двухкомнатного жилья разница между районами также заметна. Самые дорогие квартиры сдают в центральной части города. В частности, в Печерском районе средняя стоимость аренды составляет 48,9 тысячи гривен в месяц, в Шевченковском – 35 тысяч гривен, а в Подольском – 24,8 тысячи гривен.

Самые низкие цены фиксируют в отдаленных районах столицы. В Деснянском районе двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 12 тысяч гривен в месяц, в Днепровском – за 14,8 тысячи гривен, а в Святошинском – примерно за 15,5 тысяч гривен.

Сколько стоит аренда трехкомнатных квартир?

Наибольшая разница в стоимости аренды заметна на рынке трехкомнатных квартир. В центральных районах жилье значительно дороже, чем в отдаленных частях города.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры сдают в Печерском районе, где средняя аренда составляет 75,5 тысяч гривен в месяц. В Шевченковском районе такое жилье стоит примерно 53,3 тысячи гривен, а в Голосеевском – около 42,2 тысячи гривен.

Самые низкие – в Деснянском районе, где аренда трехкомнатной квартиры составляет в среднем 15 тысяч гривен. В Днепровском районе такое жилье сдают примерно за 30 тысяч гривен, а в Дарницком – около 23 тысяч гривен в месяц.

Почему такая разница в ценах между районами?

Самые высокие цены на аренду квартир в центральных районах, где сосредоточены офисы, деловые центры, рестораны, культурные учреждения и основные туристические локации. Это формирует стабильно высокий спрос на жилье, особенно в районах вблизи центра города.

К слову, по данным OLX, самая дешевая квартира в Киеве площадью 15 квадратных метров стоит 4 тысячи гривен в месяц, а самая дорогая – около 600 тысяч гривен.

В отдаленных районах аренда дешевле из-за меньшей концентрации бизнеса и деловой инфраструктуры, а также большее расстояние до центральной части Киева. Это напрямую влияет на среднюю стоимость жилья на рынке аренды.

