Скільки коштує оренда однокімнатних квартир?

Середня вартість оренди однокімнатного житла у Києві залишається на рівні 17 тисяч гривень на місяць, за рік показник майже не змінився, повідомляє ЛУН.

Вартість оренди однокімнатних квартир така:

Печерський район – 37,8 тисячі гривень;

Шевченківський район – 27 тисяч гривень;

Подільський район – 20 тисяч гривень;

Голосіївський район – 20 тисяч гривень;

Солом’янський район – 15 600 гривень;

Оболонський район – 15 тисяч гривень;

Дарницький район – 15 тисяч гривень;

Дніпровський район – 14 тисяч гривень;

Святошинський район – 13 тисяч гривень;

Деснянський район – 9,5 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда двокімнатних квартир?

На ринку двокімнатного житла різниця між районами також помітна. Найдорожчі квартири здають у центральній частині міста. Зокрема, у Печерському районі середня вартість оренди становить 48,9 тисячі гривень на місяць, у Шевченківському – 35 тисяч гривень, а у Подільському – 24,8 тисячі гривень.

Найнижчі ціни фіксують у віддалених районах столиці. У Деснянському районі двокімнатні квартири здають у середньому за 12 тисяч гривень на місяць, у Дніпровському – за 14,8 тисячі гривень, а у Святошинському – приблизно за 15,5 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда трикімнатних квартир?

Найбільша різниця у вартості оренди помітна на ринку трикімнатних квартир. У центральних районах житло значно дорожче, ніж у віддалених частинах міста.

Найдорожчі трикімнатні квартири здають у Печерському районі, де середня оренда становить 75,5 тисяч гривень на місяць. У Шевченківському районі таке житло коштує приблизно 53,3 тисячі гривень, а у Голосіївському – близько 42,2 тисячі гривень.

Найнижчі – у Деснянському районі, де оренда трикімнатної квартири становить у середньому 15 тисяч гривень. У Дніпровському районі таке житло здають приблизно за 30 тисяч гривень, а у Дарницькому – близько 23 тисяч гривень на місяць.

Чому така різниця у цінах між районами?

Найвищі ціни на оренду квартир у центральних районах, де зосереджені офіси, ділові центри, ресторани, культурні установи та основні туристичні локації. Це формує стабільно високий попит на житло, особливо у районах поблизу центру міста.

До слова, за даними OLX, найдешевша квартира у Києві площею 15 квадратних метрів коштує 4 тисячі гривень на місяць, а найдорожча – близько 600 тисяч гривень.

У віддалених районах оренда дешевша через меншу концентрацію бізнесу та ділової інфраструктури, а також більшу відстань до центральної частини Києва. Це безпосередньо впливає на середню вартість житла на ринку оренди.

