Зростання витрат на будівництво та оздоблення поступово змінює правила на ринку нерухомості. На формування бюджету ремонту сьогодні впливають одразу кілька чинників: від цін на пальне та логістику до валютних коливань і дефіциту робочої сили.

У таких умовах навіть базові роботи можуть обійтися значно дорожче, ніж очікувалося, а терміни їхнього виконання суттєво затягнутися.

Паралельно змінюється й поведінка покупців: дедалі частіше вони обирають квартири з уже завершеним ремонтом і встановленими меблями, щоб уникнути складного процесу організації робіт та додаткових витрат. Це формує новий тренд на ринку, де готовність житла до заселення стає вагомою перевагою.

24 Канал дізнався, як зростання цін на пальне та коливання курсу долара впливають на вартість ремонту, наскільки вже зросла вартість робіт майстрів та як подорожчання ремонту змінює попит.

Наскільки подорожчали ремонти в Україні?

Експертка з ринку нерухомості Олена Гайдамаха для 24 Каналу розповіла, що основною причиною здорожчання вартості ремонтів є те, що пальне на українських АЗС суттєво зросло внаслідок блокування Ормузької протоки через війну на Близькому Сході.

Річ у тім, що саме логістика забирає левову частину вартості будівельних матеріалів на себе. Крім того, за словами пані Олени, ремонтні бригади також повідомляють про те, що будуть підіймати ціни на цьому фоні.

Загалом частка витрат на ремонт у загальній вартості квартири відіграє суттєву роль, адже вона може значно впливати на кінцеву ціну житла.

Олена Гайдамаха, президент Асоціації фахівців з нерухомості України Наприклад, якщо розглядати квартиру у новобудові без ремонту, то її ціна буде в середньому у діапазоні від 85 до 88 тисяч доларів за 50 метрів квадратних. Водночас якщо зробити ремонт та придбати усі необхідні меблі та техніку, то ціна зросте до орієнтовно 140 тисяч доларів. Тобто вартість ремонту з меблями та технікою починається від 1 200 умовних одиниць за метр квадратний.

За статистикою ЛУН, станом на 7 квітня, медіанні ціни на первинці за метр квадратний в найбільших містах України сягають:

Найвища ціна у Львові – 1 410 доларів за метр квадратний,

Наступний у рейтингу ціни – Київ із вартістю 1 320 доларів за метр квадратний,

Третій у рейтингу – Ужгород (1 150 доларів за метр квадратний),

У Вінниці ціна дещо нижче – 1 100 доларів за метр квадратний,

Крім того, не поступається вартість і в Дніпрі, хоч вважається прифронтовою областю – 1 090 доларів за метр квадратний.

Попри це, експерт додає, що здорожчання наразі відбулося лише на 10%. Але є ймовірність, що воно відбуватиметься надалі, хоч більш-менш малими кроками. А тому ремонти або робитимуть з використанням дешевших матеріалів, або ж просто відкладатимуть цей процес на певний час.

Зауважте! Ключовим фактором подальшого подорожчання ремонтів експертка називає дефіцит робочої сили: нині в галузі бракує працівників, тому ремонтні бригади, які залишилися, намагаються втримати своїх спеціалістів, що також впливає на зростання вартості послуг.

Що є основним драйвером здорожчання ремонтів?

Натомість експертка у сфері нерухомості Ірина Луханіна у розмові з 24 Каналом розповіла, що навесні справді відбулося помітне здорожчання ремонтів, і це добре відчувається по запитах клієнтів.

Iрина Луханіна, рієлторка, аналіткиня ринку Частина людей, які купили квартири взимку, відклали ремонти до теплішого сезону, навесні цей відкладений попит одночасно вийшов на ринок. У результаті бригади швидко завантажилися, а ціни почали зростати.

Другий фактор, що вплинув на ціну, – здорожчання матеріалів. Адже навіть ті позиції, які не змінюються різко, поступово "підтягуються" через логістику, курс та загальне зростання витрат.

Крім того, Луханіна також зауважує, що один із найбільш відчутних чинників сьогодні дефіцит робочої сили.

Частина майстрів виїхала за кордон, частина працює на відновлювальних об'єктах, і значна кількість спеціалістів зараз мобілізована. Фактично ринок втратив великий відсоток досвідчених ремонтників, які раніше складали основу бригад,

– каже пані Ірина.

Через це сьогодні досить поширена ситуація, коли люди готові починати ремонт, мають бюджет, але не можуть знайти бригаду. Особливо складно це відчувається у передмісті Києва.

За прогнозами Ірини Луханіної, після різкого весняного стрибка, ринок зазвичай стабілізується, проте через дефіцит майстрів і дорожчання матеріалів можна очікувати ще плюс 12 – 18% до кінця року. При цьому ціни можуть зростати хвилями – періоди стабільності змінюватимуться новими підвищеннями.

Зауважте! Ще раніше експрезидент Асоціації з нерухомості України Юрій Піта у коментарі УНІАН розповів, що зміни курсу та витрати на логістику відбилися на кінцевій ціні: з весни ремонтні роботи з урахуванням матеріалів та іншого подорожчали вже на 20 – 30%.

Чому пальне, курс та меблі формують ціну?

Як каже Ірина Луханіна, подорожчання пального впливає не лише на виїзди майстрів та доставлення матеріалів, а й на саму собівартість будівельних матеріалів. А натомість зміни курсу долара напряму впливають на вартість імпортних позицій.

Багато якісних матеріалів постачаються з-за кордону, i їхня ціна залежить від логістики, транспортування та валютних коливань. Тому у випадку здорожчання пального і коливань курсу зростає не тільки вартість робіт, а й вартість матеріалів,

– пояснює експертка з нерухомості.

Відтак для типової квартири площею 40 – 60 метрів квадратних це може додати приблизно 23 – 35 тисяч гривень до загального бюджету ремонту, а при використанні якісних імпортних матеріалів ця сума може бути ще більшою.

Водночас варто враховувати, що квартири з ремонтом сьогодні найчастіше продаються або повністю мебльованими, або як мінімум з вбудованою кухнею та технікою. Саме на цьому етапі також виникає додатковий фактор впливу на строки та бюджет.

Навіть коли сам ремонт уже завершений, власники змушені чекати 3 – 5 місяців на виготовлення та встановлення меблів. Це збільшує загальний період підготовки квартири до продажу і також впливає на кінцеву вартість, оскільки виробники меблів працюють в умовах високого попиту,

– додає Луханіна.

У підсумку покупці дедалі частіше звертають увагу саме на квартири з уже завершеним ремонтом і встановленими меблями. Навіть якщо такі об'єкти трохи дорожчі, вони дозволяють уникнути складного процесу пошуку бригади, очікування виготовлення меблів, непередбачуваного бюджету та затягнутих строків робіт.

Чи може ціна найближчим часом впасти?

За словами Гайдамахи, у разі зниження цін на квартири наявність ремонту фактично втрачає вирішальне значення. Факторами, що визначатимуть таке зниження, буде війна, економічна криза, знецінення долара тощо, пояснює Олена Гайдмаха.

Відтак якщо ситуація з пальним навіть стабілізується, то це не означає автоматичне здешевлення цін. Річ у тім, що подорожчання електроенергії в країні може впливати на це,

– прогнозує Гайдамаха.

Зокрема варто врахувати, що на вторинному ринку ціни зростають зараз поступово, а на первинному, навіть за відносно слабкого попиту, вони продовжують підвищуватися. Причому ця тенденція сформувалася ще до здорожчання пального.

Скільки загалом треба віддати за ремонт в Україні?

За останній рік суттєво змінилася і середня вартість ремонту за квадратний метр. Якщо раніше часто орієнтувалися на 5 – 7 тисяч гривень за метр, то сьогодні такі бюджети фактично зникли, каже Ірина Луханіна. І реалістичні орієнтири без меблів та техніки зараз виглядають приблизно так:

Базовий ремонт: від 9 – 14 тисяч гривень за метр квадратний,

від 9 – 14 тисяч гривень за метр квадратний, Середній рівень: 15 – 19 тисяч гривень за метр квадратний,

15 – 19 тисяч гривень за метр квадратний, Якісний ремонт: від 22 – 30 тисяч гривень за метр квадратний та вище.

Особливо це відчутно у новобудовах без оздоблення, де ремонт фактично робиться з нуля. Там додаються повна розводка електрики, сантехніки, вирівнювання поверхонь, чорнові роботи.

У результаті реальний бюджет ремонту в новобудові сьогодні часто стартує від 16 – 22 тисяч гривень за метр квадратний навіть без дорогих дизайнерських рішень. Якщо квартира готується під продаж або під якісну оренду, то мінімальний робочий діапазон зазвичай становить близько 22 – 26 тисяч гривень за метр квадратний, але фактична вартість у більшості випадків виходить вищою,

– підрахувала Луханіна.

Крім того, дефіцит робочої сили напряму впливає і на кінцеву вартість ремонту, бо зростає не лише ціна робіт, а й затягнуті терміни.

Втім дорогий ремонт не завжди пропорційно збільшує вартість квартири. Зазвичай ринок компенсує приблизно 50 – 70% вкладених у ремонт коштів. Попри це, квартира з готовим ремонтом продається значно швидше і з меншим торгом, тому для багатьох власників це все одно виправдана інвестиція.