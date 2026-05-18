Як пише Architectural Digest, причина не в поганому смаку чи неправильному виборі меблів – проблема значно глибша: те, що ми бачимо в соцмережах, часто взагалі не призначене для реального життя.

Чому гарна картинка не завжди виглядає вдало в житті?

Більшість інтер'єрів, які стають вірусними, створені як фотосети – з ідеальним світлом, тимчасовим декором і продуманим ракурсом, а не як простір для щоденного використання. Такі простори часто "стилізовані для фотографії, а не для повсякденного життя". Через це реальні квартири здаються менш зручними при копіюванні образу.

Проблема №1: ілюзія простору

На Pinterest кімнати часто виглядають більшими, ніж є насправді. Це результат:

ширококутної зйомки,

великих студій,

правильно підібраної перспективи.

У реальних квартирах меблі швидко "з'їдають" простір, а планування рідко дозволяє повторити картинку один в один. Через це навіть правильно підібрані предмети можуть виглядати "не так", як на референсі.



На картинках з Pinterest простір здається більшим / Фото Pinterest

Проблема №2: дизайн без побуту

Ще одна типова пастка – відсутність урахування реального життя. На фото немає:

кабелів і зарядок,

побутових речей,

дитячих іграшок або тварин.

У реальності саме ці дрібниці змінюють сприйняття простору. Дизайнери наголошують: інтер'єри з Pinterest часто "чистіші", ніж будь-яке житло може бути в реальному використанні.

Проблема №3: матеріали і бюджет

Ще одна причина розчарування – економіка ремонту. У соцмережах часто показують дорогі або рідкісні матеріали, нестандартні рішення та меблі на замовлення. Але при спробі повторити дизайн у реальному бюджеті доводиться йти на компроміси, які повністю змінюють фінальний результат.

Проблема №4: відсутність контексту

Як зазначають професійні дизайнери в інтерв'ю The Sun, інтер'єр не існує окремо від архітектури. Важливі речі – світло, висота стель, розташування вікон і планування – у Pinterest просто не видно, але саме вони визначають, як виглядає простір у житті.



В інтер'єрах з Pinterest немає звичайних побутових речей / Фото Pinterest

Чому Pinterest все ж працює, але інакше?

Попри недоліки, експерти не радять відмовлятися від платформи. Pinterest добре працює як "візуальний словник", але не як інструкція. Правильний підхід:

брати ідею, а не копію,

розуміти, чому простір виглядає так,

адаптувати під реальне планування і побут.

Натомість реально оцінюйте недоліки своєї оселі та шукайте конкретні варіанти рішення, які допоможуть їх виправити.

