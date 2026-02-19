Про це розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська у своєму відео у тіктоці.
Глянцеві фасади – стильний тренд чи минуле десятиліття?
Глянцеві кухонні шафи ще донедавна були показником сучасності:
- вони відбивають світло,
- візуально розширюють простір.
Однак дизайн-експерти дедалі частіше наголошують, що у надмірній кількості сучасний блиск може створювати холодний, "хірургічний" вигляд, який не личить домашній кухні. Ба більше, глянець особливо масово використовувався в 2010-х і часто сприймається як антитренд у 2025 – 2026 роках.
Які переваги мають матові фасади?
Матове покриття фасадів сьогодні вважається одним із найактуальніших рішень:
- воно створює елегантний, стриманий вигляд у будь‑якому інтер'єрі;
- на ньому менш помітні відбитки пальців та забруднення,
- краще маскує дрібні подряпини і не "кричить" про свою присутність.
Водночас деякі дизайнери попереджають, що у темних або погано освітлених кухнях матове покриття може робити простір трохи тіснішим, якщо не підібрані відповідні кольори й світло. Це підтверджують експерти видання Ideal Home. Вони пишуть, що не менш важливим є й колір фасадів, який ви обираєте для своєї кухні. Темні матові фасади додадуть вашій кухні елегантності та вишуканості.
В які кольори пофарбувати кухню у 2026 році?
- У 2026 році кухонний дизайн рухається у бік теплих, затишних та натуральних тонів, відходячи від традиційного білого кольору, який домінував останні роки.
- Теплі нейтральні відтінки, такі як кремові, пісочні та насичені коричневі, стають основою сучасної кухні. Вони створюють почуття комфорту та гармонії, роблячи приміщення більш затишним і “домашнім”, особливо у відкритих плануваннях.
- Одночасно, дизайнери радять експериментувати з глибокими драматичними кольорами, такими як темний смарагдовий, синьо-графітовий або бордовий. Такі відтінки додають кухні елегантності та відчуття розкоші, особливо у поєднанні з натуральними матеріалами: деревом, мармуром, або матовими металевими акцентами.