Про це розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Волконська у своєму відео у тіктоці.

Глянцеві фасади – стильний тренд чи минуле десятиліття?

Глянцеві кухонні шафи ще донедавна були показником сучасності:

  • вони відбивають світло,
  • візуально розширюють простір.

Однак дизайн-експерти дедалі частіше наголошують, що у надмірній кількості сучасний блиск може створювати холодний, "хірургічний" вигляд, який не личить домашній кухні. Ба більше, глянець особливо масово використовувався в 2010-х і часто сприймається як антитренд у 2025 – 2026 роках.

Глянцеві фасади – це антитренд: дивіться відео

Які переваги мають матові фасади?

Матове покриття фасадів сьогодні вважається одним із найактуальніших рішень:

  • воно створює елегантний, стриманий вигляд у будь‑якому інтер'єрі;
  • на ньому менш помітні відбитки пальців та забруднення,
  • краще маскує дрібні подряпини і не "кричить" про свою присутність.

Водночас деякі дизайнери попереджають, що у темних або погано освітлених кухнях матове покриття може робити простір трохи тіснішим, якщо не підібрані відповідні кольори й світло. Це підтверджують експерти видання Ideal Home. Вони пишуть, що не менш важливим є й колір фасадів, який ви обираєте для своєї кухні. Темні матові фасади додадуть вашій кухні елегантності та вишуканості.

В які кольори пофарбувати кухню у 2026 році?

  • У 2026 році кухонний дизайн рухається у бік теплих, затишних та натуральних тонів, відходячи від традиційного білого кольору, який домінував останні роки.
  • Теплі нейтральні відтінки, такі як кремові, пісочні та насичені коричневі, стають основою сучасної кухні. Вони створюють почуття комфорту та гармонії, роблячи приміщення більш затишним і “домашнім”, особливо у відкритих плануваннях.
  • Одночасно, дизайнери радять експериментувати з глибокими драматичними кольорами, такими як темний смарагдовий, синьо-графітовий або бордовий. Такі відтінки додають кухні елегантності та відчуття розкоші, особливо у поєднанні з натуральними матеріалами: деревом, мармуром, або матовими металевими акцентами.