Білий більше не домінує – його замінюють відтінки з характером, які створюють атмосферу затишку та індивідуальності. Про це пише Elle decor.

Які кольори популярні на кухні 2026 року?

Теплі нейтральні відтінки

Теплі нейтральні відтінки дедалі частіше з'являються на кухнях / Фото Patrick Biller

Білий і світлий дуб відходять у минуле. Їм на зміну приходять кремові тони, насичені коричневі морилки та м'які, "оксамитові" таупи.

Такі кольори зберігають класичний вигляд кухні, але додають глибини й затишку.

Землисті коричневі й теплі бежі роблять простір теплішим і менш холодним на вигляд.

Глибокі, драматичні кольори

У моді сьогодні насичені "похмурі" відтінки / Фото Nicole Franzen

Дизайнери відзначають популярність насичених, "похмурих" тонів: темно-фіолетового, відтінків махагоні, майже чорних зелених.

Секрет – у правильному балансі. Якщо поєднати глибокі кольори з теплими матеріалами, кухня видається не важкою, а елегантною й атмосферною. Деякі люди навіть свідомо обирають максимальну драму – з темними, майже обсидіановими тонами та полірованим горіхом.

"Брудні" пастелі

"Брудні" пастелі прикрасять кухні 2026 року / Фото Giulio Ghirardi

У моду входять приглушені пастельні відтінки – ніби злегка "запилені" або з домішкою сірого.

Це можуть бути теплі рожево-лососеві, складні жовті чи тьмяно-блакитні кольори. Вони мають сміливий і свіжий вигляд, але водночас додають інтер'єру відчуття історії.

Яскраві акценти в окремих зонах

В окремих зонах на кухні з'являються яскраві акценти / Фото Laure Joliet

Багато хто ще не готовий зробити всю кухню темною чи кольоровою – зате із задоволенням експериментує в менших просторах. Комори, бари, пральні чи буфетні фарбують у насичений синій, винний, трав'янистий зелений або теплий масляно-жовтий. Це безпечний спосіб додати характеру.

Найбільші тренди у дизайні кухонь у 2026 році

У 2026 році кухня стає ще більш продуманою, затишною та інтегрованою в житловий простір. Дизайнери роблять ставку на практичність, текстури й виразні деталі. Про це пише House Beautiful.

Розумне зберігання

На кухнях 2026 року ми побачимо більше вбудованих шаф, глибокі шухляди з органайзерами та приховані системи зберігання. Порядок — у пріоритеті.

Окремі комори

Популярними стають повноцінні комори з дверцятами (розсувними або складаними), де можна сховати техніку й запаси.

Окремі меблі замість суцільної "вбудованості"

Замість класичних островів – столи на ніжках у стилі пекарських. Кухня стає більш домашньою на вигляд.

Вітрини та буфети

Повертаються традиційні серванти для демонстрації посуду. Кухня стає більш персоналізованою.

Монохромні інтер'єри

Кухні в одному кольорі – не лише чорно-білі. Гра фактур, матеріалів і світла створює глибину без яскравих контрастів.

Синій – головний колір

Синя кухня стала найпопулярнішою. Від темно-синього до м'якого небесного – цей колір універсальний і легко поєднується з деревом і мармуром.

Багато дерева

Дуб і горіх – фаворити року. Дерево використовують не лише в шафах, а й в островах, полицях і навіть фасадах техніки.

Матове замість глянцю

Глянцеві поверхні відходять. У тренді – матові фасади й стільниці: практичні, приємні на дотик і менш помітні.

Рифлені поверхні та ребристе скло

Фактурні фасади, фрезеровані панелі й скло з рельєфом додають глибини без перевантаження простору.

Багатошарове освітлення

Поєднання підсвітки шаф, підвісних світильників, настінних бра та точкових світильників. Освітлення допомагає зонувати простір.

Якими будуть кухні у 2026 році?