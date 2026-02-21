Какие обои уже не используют и чем их заменить – расскажет Livingetc.
Действительно ли обои больше не актуальны?
Традиционное оклеивание комнат обоями теряет популярность. Ему на смену приходят:
- Жидкие обои, которые добавляют глубины и фактурности;
- Декоративное штукатурка с эффектом бетона или шелка;
- Панели из дерева или пробки, которые играют светом и тенью, создавая атмосферу пространства.
Такие решения делают стены более "живыми", в отличие от плоских и безликих бумажных поверхностей.
Какие цвета актуальны?
Как пишут в блоге Martha Stewart, 2026 год отдает предпочтение сложным приглушенным оттенкам:
- терракотовый;
- глубокий оливковый;
- пристальный голубой;
- металлизированные тона.
Они способны выступать как самостоятельный акцент или гармоничный фон для интерьера.
Дизайнеры признались, как оформить стены / Фото Pinterest
Как сделать стены более интересными?
Стены становятся интерактивными:
- покрытие с функцией очистки воздуха;
- встроенная LED-подсветка;
- возможность менять вид стен в зависимости от времени суток или настроения.
На пике тренда - гиперреалистичные природные текстуры: мох, камень, древесина или вода. Такие стены создают ощущение природной гармонии и помогают восстанавливать баланс после рабочего дня.
Трендом становится арт-декор на стенах:
- авторская роспись,
- тканевые панно или сочетание различных фактур в одной комнате.
Идеально гладкие поверхности сегодня считаются безликими. Ремонт 2026 – это создание индивидуального пространства, который отражает характер владельца, дарит комфорт и гармонию и работает на все органы чувств.
В какие цвета покрасить гостиную в 2026 году?
При выборе цвета для гостиной эксперты советуют ориентироваться на нейтральные и сбалансированные оттенки, которые будут оставаться актуальными в течение многих лет. К таким цветам относятся:
- greige – сочетание серого и бежевого сочетание серого и бежевого,
- мягкие зеленые оттенки, напоминающие естественные лиственные тона,
- и глубокие синие цвета, которые придают помещению ощущение покоя и стабильности.
Выбор таких цветов имеет несколько преимуществ: они легко сочетаются с мебелью и декором, создают ощущение пространства и гармонии, а также позволяют делать изменения в интерьере без радикального перекрашивания.
Например, на нейтральном фоне можно менять акценты с помощью текстиля, декоративных элементов или освещения, что делает дизайн более гибким и долговечным.