За даними видання Livingetc, дизайнери дедалі частіше застерігають від кількох типів шпалер, які вже не відповідають сучасним тенденціям.

Дивіться також Глянцеві чи матові кухонні фасади: що дизайнери вважають справжнім несмаком

Які шпалери виглядають неактуально?

Імітація матеріалів – цегла, бетон, дерево

Колись шпалери "під цеглу" або з ефектом дерев'яних панелей здавалися швидким способом створити лофт. Проте сьогодні такі рішення часто виглядають неприродно й штучно. Візуальна імітація матеріалу рідко передає його справжню текстуру, через що інтер'єр втрачає переконливість.

Дизайнери радять звернути увагу на справжні фактурні покриття:

корок,

натуральні волокна,

декоративну штукатурку.

Автентичність і тактильність зараз цінуються значно більше, ніж візуальна "ілюзія" матеріалу.



Шпалери "під цеглу" / Фото Walldeco.ua

Фотомурали та стіни з написами

Панорамні фото міст, пляжів чи лісів, а також мотиваційні написи на стінах довгий час були популярним вибором для акцентної зони. Однак експерти зазначають: такі рішення швидко набридають і можуть робити простір плоским та тематично перевантаженим.

Альтернативою стають художньо інтерпретовані фрески або абстрактні природні мотиви. Вони створюють глибину, додають простору спокою та виглядають більш вишукано. Особливо актуальні приглушені пейзажі, які візуально розширюють кімнату та формують м'яку атмосферу без "кричущого" ефекту.



Фотошпалери перевантажують простір / Фото Amazon

Шпалери "на пів стіни" та псевдоісторичні елементи

Проблема іноді полягає не у самому малюнку, а в способі застосування. Коли шпалери обриваються посеред стіни або поєднуються з декоративними молдингами, що імітують старовинну архітектуру, це може виглядати неприродно – особливо у сучасних новобудовах.

Замість цього фахівці рекомендують сміливіші рішення: покривати всю стіну або навіть стелю, створюючи цілісний простір. Суцільне оформлення додає глибини, пом'якшує лінії приміщення та допомагає уникнути ефекту "обрізання", який зменшує висоту кімнати.



Які шпалери виглядають застарілими / Фото Livingetc

Як пише видання AOL, гладкі, блискучі або надто прості шпалери без натяку на текстуру роблять стіни плоскими та холодними. Такий фон виглядає дешевше, бо він не додає кімнаті об'єму та "живості", яку забезпечують натуральні матеріали або багатошарова обробка.

Як оформити стіни?

У 2026 році популярними стають рідкі шпалери, декоративне тинькування та дерев'яні панелі замість традиційних шпалер. Актуальними кольорами є терракотовий, глибокий оливковий, пильний блакитний та металізовані тони, які можуть бути акцентними або фоновими у дизайні.