Що таке сенсорний сад, як його створити та чому ним захоплюються тисячі людей – повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Що таке сенсорний сад?

Експерт з садівництва Шон Макменемі говорить, що сенсорний сад – це детально спланований простір, у якому людина може відчути справжній релакс та гармонію з природою. Його планують так, аби впливати на всі 5 органів чуття і при цьому – дарувати можливість відпочити та розслабитися.

У сенсорному саду важливі не лише зовнішній вигляд, а й всі запахи, звуки та текстури.

Уявіть собі сад, який танцює кольорами, співає звуками та запрошує вас досліджувати за допомогою дотиків і запахів – у цьому полягає магія добре продуманої ідеї сенсорного саду,

– наголосив Макменемі.

Особливо цінні сенсорні сади для дітей, людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями та людей, які стикаються з проблемами фізичного або психічного здоров'я.



Що таке сенсорний сад / Фото Unsplash

Як створити сенсорний сад?

Як вже говорив Шон Макменемі, сенсорний сад має впливати на 5 органів чуття. Відтак, саме від цього і слід відштовхуватися, плануючи незвичайний простір.

Зір

Для сенсорного саду зір є головним органом чуття. Тому важливо, аби простір мав яскраві та насичені відтінки. Наприклад, помаранчево-коричневі чорнобривці, насичено-фіолетові іриси чи золоті соняшники.

Важливо також використовувати різні форми та розміри, аби виникав візуальний інтерес. Це можуть бути декоративні трави, цікаві скульптури чи садовий декор. Також варто пам'ятати про віддзеркалення, адже вода чи декоративні дзеркала можуть ловити сонячні промені та створити чарівне мерехтіння у саду.

Звук

Звук – другий орган чуття, який має враховуватися при створенні сенсорного саду. Так, слід розвісити годівниці, аби привабити різних птахів у сад, повішати вітрові дзвіночки чи встановити фонтани.

Аромат

Приємні аромати квітів дозволяють розслабитися, а тому запахи дуже важливі у сенсорному саду. Троянди, бузок чи лаванда наповнюють повітря приємними ароматами, які приваблюють метеликів та бджіл. Водночас розмарин чи м'ята додадуть простору свіжості та бадьорості.



Особливості сенсорного саду / Фото Unsplash

Дотик

У сенсорному саду важливим відчуттям є дотик. Саме тому важливо обирати рослини з різними текстурами. До прикладу, м'яке листя та шорсткі поверхні кори. Також можна додати піщані ділянки, які додаватимуть контрасту.

Смак

Не менш важливим у сенсорному саду є смак. За словами експертів, важливо додавати їстівні рослини, щоб отримати максимальну насолоду від саду.

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