Як можна створити садову доріжку власноруч – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Як бюджетно зробити садову доріжку?

Ландшафтне оформлення ділянки може суттєво вдарити по бюджету, адже чимало витрат йдуть саме на газон, гарні клумби та саджанці дерев. У деяких випадках на створення садових стежок залишається вкрай обмежений бюджет. Однак не варто засмучуватися, адже доріжки можна зробити й своїми руками з мінімальними витратами.

Гравій або щебінь

Щебінь може стати ідеальним варіантом для створення садових доріжок. Головне – встановити бордюри, аби камінці згодом не розсипалися по території саду.



Доріжки в саду з щебеню / Фото myformalgarden

Камінь

Камінь – природний матеріал для створення стильних садових доріжок. Асиметричні та розкладені на однаковій відстані один від одного вони створюють стильну атмосферу на подвір'ї.

Доріжка з каменю: дивіться відео

Дерев'яні спили

Одним із найбюджетніших варіантів створення стильних вишуканих доріжок є дерев'яні спили. У мережі також показали покрокову інструкцію, як зробити таку стежку на власному подвір'ї.

Стежка з дерев'яних спилів: дивіться відео

Бруківка

Найкращим рішенням для створення затишного саду та зручних доріжок для прогулянок є бруківка. Вона робить ландшафт вишуканим, а правильна кладка бруківки гарантуватиме, що стежки служитимуть десятиліттями. Хоча спочатку така інвестиція може здаватися дорогою, але вона довгострокова і завжди матиме гарний вигляд.

Доріжка для саду з бруківки: дивіться відео

Раніше у мережі поділилися, як зробити ландшафтний дизайн на подвір'ї своїми руками. Блогерка показала покрокову інструкцію.