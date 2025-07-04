Так, у мережі користувачка поділилася ідеєю, як за кілька годин і доволі бюджетно зробити ландшафтний дизайн на власному подвір'ї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на користувачку тіктоку @mari_romanova__.

Цікаво Трендова бруківка своїми руками: як зробити та які матеріали потрібні

Як зробити ландшафтний дизайн своїми руками

Користувачка мережі розповіла, що вирішила оформити прибудинкову територію та надати їй естетичного вигляду. Дівчина зауважила, що перед будинком вже були висаджені дерево сакури та кущі лаванди. Щоб додати кольору, дівчина вирішила посадити туї "Мір'ям", які ростуть кульками, та хризантеми.

Вся ділянка клумби ще раніше була огороджена садовим бордюром, тому з плануванням ландшафтного дизайну було простіше. Спочатку дівчина висадила хризантеми мультифлору, а після – 5 туй.

Із садових бордюрів дівчина зробила пристовбурові кола, вкопала їх, а після – проклала на ділянці агроволокно. Усі рослини користувачка мережі вирішила мульчувати сосновою корою.

Головним елементом дизайну став щебінь. Здавалося б, звичайне каміння, але саме воно додає ділянці контрасту, підкреслює зелений колір рослин та робить клумбу вишуканою.

Як оформити клумбу: дивіться відео

До слова, нещодавно користувач мережі поділився ідеєю, що можна зробити зі старих тракторних коліс. Як виявилося, з них можна зробити дитячий майданчик мрії.