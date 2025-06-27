Навіть зараз бруківка, для виготовлення якої потрібні звичні матеріали та пакети, не втрачає актуальності. Так, користувачка тіктоку @tut_zatyshno показала, як зробила таку бруківку своїми руками та розписала точні пропорції для її виготовлення, передає 24 Канал.

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Бруківка своїми руками

Кілька років тому у всіх соцмережах вірусилися відео, на яких показували, як зробити бруківку своїми руками. Для цього брали звичайний цементний розчин, поліетиленові пакети та формували камінчики. Ними викладали стежки у саду, оформлювали клумби чи застеляли зону біля дому.

Навіть через роки цей тренд продовжує існувати. Так, у мережі одна з користувачок вирішила нагадати, як зробити таку бруківку своїми руками.

Для цього знадобляться:

1 відро цементу М-500,

3 відра піску,

1 відро води,

50 мілілітрів пластифікатора.

Усі матеріали слід ретельно перемішати в однорідну суміш. Для цього найкраще використовувати бетонозмішувач.

Як зробити бруківку своїми руками: дивіться відео

Цементну суміш потрібно розкласти у пакети та викласти у доріжку. Обов'язково поверхні пакетів треба розгладжувати, аби бруківка була рівненькою.

Під час дощу не слизько, ноги не вивертали та навіть не спіткнулись ні разу. За рік активної ходьби, катання тачки зі щебенем, їзді велосипеда – нічого не сталось,

– наголосила авторка відео.

Який вигляд має саморобна бруківка через рік: дивіться відео

До слова, раніше у мережі показували, який вигляд має така бруківка через 3 роки. Автори відео також наголосили, що за 3 роки експлуатації бруківка не пошкодилася і не потріскалася.