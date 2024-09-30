Однак, чи задумувалися ви, як така саморобна бруківка виглядала б зараз. Користувачка мережі Марина Анатоліївна показала, який вигляд має трендова бруківка через 3 роки.

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Який вигляд має трендова бруківка з пакетів через 3 роки

Кілька років тому у всіх соцмережах були вірусними відео, на яких показували, як зробити бруківку, використовуючи цементний розчин та звичайнісінькі поліетиленові пакети. З них формували такі собі камінчики, якими викладали стежки у саду, між клумбами чи навіть біля будинку.

Як робили трендову бруківку у пакетах: дивіться відео

Тоді всі показували, як зробити таку бруківку, однак ніхто не знімав на відео, який вигляд мають такі камінці через деякий час. Блогерка 3 роки тому також не могла оминути цей тренд, і також зробила бруківку з пакетів.

Нині минуло 3 роки й жінка продемонструвала, який вигляд має бруківка, яку вона зробила власноруч. Так, час взагалі не залишив відбитку на саморобній бруківці. За словами блогерки, такого якісного результату вдалося досягти завдяки цементу, який використовували під час створення камінчиків, – М-500.

Звичайний пісок з цементом розсипались через місяць, тому жінка повторно залила бруківку цементом. За 3 роки бруківка витримала постійне навантаження від автівки й камінці залишилися цілими. Лише у місцях, де під бруківкою не було гравію, почали тріскатися шви, однак і це можна виправити.

Який вигляд має трендова бруківка через 3 роки: дивіться відео