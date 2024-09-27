Як пише Howstuffworks, зробити це можна незалежно від типу та матеріалу упаковки. На які ж речі перетворити коробки, розповідаємо далі.

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Горщики для розсади

Садівництво може стати дорогим хобі, тож іноді гарною ідеєю є економія на деяких речах для нього. До прикладу, замість того, щоб купувати пластикові лотки для насіння, використовуйте порожні коробки для яєць, щоб проростити розсаду.

Спочатку додайте трохи дренажу для води, проткнувши кілька отворів у дні коробки, а потім наповніть кожну западинку наполовину ґрунтом. Покладіть кілька насінин в кожну з них, присипте землею та регулярно поливайте свою розсаду.

Органайзери

Завдяки акуратним невеликим секціям коробки для яєць ідеально підходять для впорядкування дрібниць, як-от гайки, болти, шурупи, цвяхи тощо. Це також чудовий сховок для ювелірних виробів, лаків для нігтів, канцелярського приладдя, крихітних лампочок і батарейок.

Коробки для ялинкових прикрас

Відмовтеся від зайвих витрат на коробки для зберігання ялинкових прикрас, використовуючи для цього порожні картонні коробки від яєць.

Годівниця для птахів

Це простий і дешевий спосіб годувати птахів, використовуючи цілу коробку або лише кілька її відділів. Просто відріжте верхню частину упакування. Потім проткніть дірки в дні окремої чашки або в усіх кутах прямокутної коробки. Протягніть мотузку через отвори й зав’яжіть вузли. Наповніть коробку пташиним кордом і повісьте імпровізовану годівницю на дерево.