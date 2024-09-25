Як пише Homes And Gardens, робити це дійсно не обов'язково, адже форми з-під свічок легко повторно використати. Як це зробити, розповідаємо далі.

Також цікаво Від сміття до скарбу: речі, які власноруч легко перетворити на стильні аксесуари для дому

Зберігання дрібничок

Одне з найбільш очевидних застосувань старих банок для свічок – це зберігання дрібничок.

Їх можна використати як підставки для ручок, пензлів для макіяжу чи інших дрібних предметів у домі.

Форми для нових свічок

Виготовлення свічок може здатися складним, але насправді це хобі, якому можна доволі швидко навчитися. Усе, що залишатиметься далі, – це використати старі форми для нових вже власноруч виготовлених виробів.

Органайзер для ванної

Ватні диски, палички та гумки для волосся – усе це речі, які потребують організованого місця для зберігання у ванній кімнаті. І стара баночка з-під свічки може згодитися для цієї задачі.

Горщик для маленьких рослин

Якщо ви вирощуєте маленькі рослини чи розмножуєте саджанці, форми від свічок можуть виступити у ролі горщика для них. Вони ідеально підходять для цього.

Кухонний органайзер

Якщо ваша банка має кришку, особливо з гумовим ущільнювачем, який робить її герметичною, її можна використовувати для зберігання спецій, листового чаю чи інших розсипчастих продуктів на кухні.