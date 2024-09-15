Який непотріб з легкістю можна переробити на справжній скарб та стильний аксесуар для дому ручної роботи, розповідаємо далі.

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Скляні пляшки

Старі скляні пляшки з-під напоїв можна використовувати як місткості для олії, рідкого мила, як вази для квітів чи навіть як свічники. Усе, що для цього слід зробити, – це очистити пляшки, пофарбувати їх та задекорувати відповідно до власного смаку.

Декор з пляшок: дивіться фото

Фоторамки

Рамки для картин та фотографій, незалежно від того, наскільки вони зношені чи пошкоджені, можуть слугувати гарним декором. Трохи фарби та очищення легко подарують їм друге життя.

Як використовувати рамки: дивіться фото

Чашки та блюдця

Старі порцелянові чашки та блюдця не заслуговують на забуття.

Стара тарілка в декорі: дивіться фото

Їх можна використовувати як свічники, таці для прикрас, маленькі вази для квітів чи ємність для зберігання інших дрібничок, зокрема навіть ключів біля вхідних дверей.